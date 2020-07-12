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неділя, 12 липня 2020, 08:54
У ПАР захопили заручників у церкві
12.07.2020 03:22
Укрінформ
У ПАР захопили заручників у церкві
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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