Купити люстру за доступною ціною: реальність чи утопія

Сучасна різноманітність люстр вражає уяву. Користувач легко може підібрати люстру для будь-якої кімнати, створивши в ній неповторну, приємну обстановку. Але є невеликий нюанс - вартість. Хоча, щоб додати інтер'єру стильність, зробити приміщення комфортним, не обов'язково вкладати значні кошти, купуючи дорогі освітлювальні прилади. Можна придбати люстри недорого, дизайн і практичність яких не поступається дорогому аналогу. Тим більше що сьогодні не бракує в дешевих світильниках. Їх виробляють достатню кількість. Головне визначитися з критеріями вибору, власними вимогами і оцінити по достоїнству особливості недорогих приладів:

доступна ціна . Така покупка не сильно відіб'ється на сімейному бюджеті, зате допоможе гідно оформити приміщення;

. Така покупка не сильно відіб'ється на сімейному бюджеті, зате допоможе гідно оформити приміщення; бездоганне виконання . Вони радують око своєю досконалістю. З першого погляду важко визначити - дешево або дорого коштує той чи інший виріб. Інноваційні розробки та передові технології дозволяють настільки якісно виготовляти освітлювальну техніку, що оцінити її ціновий еквівалент зможе тільки фахівець;

. Вони радують око своєю досконалістю. З першого погляду важко визначити - дешево або дорого коштує той чи інший виріб. Інноваційні розробки та передові технології дозволяють настільки якісно виготовляти освітлювальну техніку, що оцінити її ціновий еквівалент зможе тільки фахівець; практичність, надійність, довговічність. Дешеву продукцію випускають з більш простого матеріалу, тим не менш, вона, в результаті застосування новітніх високотехнологічних методів обробки, прослужить тривалий період часу, зберігаючи свою первозданну функціональність.

Дешеві люстри в інтер'єрі

Незважаючи на свою прийнятну ціну, недорога люстра стане ідеальним варіантом для багатьох приміщень:

кухня. Тут чудово виглядатиме світильник з недорого пластика, який, до того ж, без проблем піддається очищенню;

передпокій. Так як передпокої в сучасних квартирах переважно володіють незначною площею, то сюди підійде невеликий пластиковий абажур або підвіска з маленькими плафонами;

вітальня. З арсеналу недорогих люстр неважко підібрати предмет і для центральної кімнати. В цьому випадку краще звернути увагу на люстру з численними елементами, які надають їй солідність, презентабельність.

Різновиди недорогих світильників

1. Підвісні. Це найбільш затребувані і поширені освітлювальні пристрої. Вони найчастіше являють собою конструкцію, що складається з шнура, до якого прикріплено кілька ламп, від кількості яких залежить ціновий сегмент всього вироби. Так що, вибираючи недорогий прилад, віддайте перевагу більш скромним світильників. Підвісну люстру доречно використовувати в високих кімнатах, де вона стане невід'ємною частиною інтер'єру.

2. Стельові. Головна відмінність від підвісних - відсутність підвісу. В основному складаються з плафонів, які компактно розташовані на основному кріпленні. Вони малогабаритні, відмінно підходять для приміщень з невеликою площею.

Інтернет-магазин люстр з турботою про своїх клієнтів

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