Купити люстру за доступною ціною: реальність чи утопія
Сучасна різноманітність люстр вражає уяву. Користувач легко може підібрати люстру для будь-якої кімнати, створивши в ній неповторну, приємну обстановку. Але є невеликий нюанс - вартість. Хоча, щоб додати інтер'єру стильність, зробити приміщення комфортним, не обов'язково вкладати значні кошти, купуючи дорогі освітлювальні прилади. Можна придбати люстри недорого, дизайн і практичність яких не поступається дорогому аналогу. Тим більше що сьогодні не бракує в дешевих світильниках. Їх виробляють достатню кількість. Головне визначитися з критеріями вибору, власними вимогами і оцінити по достоїнству особливості недорогих приладів:
- доступна ціна. Така покупка не сильно відіб'ється на сімейному бюджеті, зате допоможе гідно оформити приміщення;
- бездоганне виконання. Вони радують око своєю досконалістю. З першого погляду важко визначити - дешево або дорого коштує той чи інший виріб. Інноваційні розробки та передові технології дозволяють настільки якісно виготовляти освітлювальну техніку, що оцінити її ціновий еквівалент зможе тільки фахівець;
- практичність, надійність, довговічність. Дешеву продукцію випускають з більш простого матеріалу, тим не менш, вона, в результаті застосування новітніх високотехнологічних методів обробки, прослужить тривалий період часу, зберігаючи свою первозданну функціональність.
Дешеві люстри в інтер'єрі
Незважаючи на свою прийнятну ціну, недорога люстра стане ідеальним варіантом для багатьох приміщень:
- кухня. Тут чудово виглядатиме світильник з недорого пластика, який, до того ж, без проблем піддається очищенню;
- передпокій. Так як передпокої в сучасних квартирах переважно володіють незначною площею, то сюди підійде невеликий пластиковий абажур або підвіска з маленькими плафонами;
- вітальня. З арсеналу недорогих люстр неважко підібрати предмет і для центральної кімнати. В цьому випадку краще звернути увагу на люстру з численними елементами, які надають їй солідність, презентабельність.
Різновиди недорогих світильників
1. Підвісні. Це найбільш затребувані і поширені освітлювальні пристрої. Вони найчастіше являють собою конструкцію, що складається з шнура, до якого прикріплено кілька ламп, від кількості яких залежить ціновий сегмент всього вироби. Так що, вибираючи недорогий прилад, віддайте перевагу більш скромним світильників. Підвісну люстру доречно використовувати в високих кімнатах, де вона стане невід'ємною частиною інтер'єру.
2. Стельові. Головна відмінність від підвісних - відсутність підвісу. В основному складаються з плафонів, які компактно розташовані на основному кріпленні. Вони малогабаритні, відмінно підходять для приміщень з невеликою площею.
Інтернет-магазин люстр з турботою про своїх клієнтів
Іноді виникають ситуації, коли необхідно придбати освітлювальний прилад, але в торгових точках виставлені тільки дорогі моделі, а вони не по кишені. З цієї ситуації є чудовий вихід - скористатися Інтернетом, де, пройшовшись по сайтах освітлювальних магазинів, зупиніть свій вибір на інтернет-магазині svetilnikof.com.ua. Так уже зробили більшість жителів з міст Київ, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, і не пошкодували про це. Залишаючи свої відгуки, клієнти пишуть про безліч переваг, які вони отримали, співпрацюючи з цим інтернет-магазином:
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