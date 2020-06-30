Швидкий кредит - ключова гідність МФО перед банками

Послуги фінансового характеру в форматі швидкого кредиту - це порятунок для окремих категорій людей. Відмінна риса цього різновиду кредиту в тому, що він надається максимально швидко і без істотних обмежень, в той час як стандартний банківський кредит необхідно чекати кілька днів або навіть тижнів.

Зазвичай швидкі кредити через інтернет беруться в тому випадку, якщо потрібна певна сума грошей зараз. Хорошим варіантом вирішення проблеми вважається alexcredit.ua, де є зручний калькулятор вибору позики, а також можливість отримати попередню консультацію щодо співпраці.

Вимоги до позичальників

Залежно від індивідуальних особливостей кожного клієнта вимоги до нього можуть змінюватися. Згодом вимоги стають більш лояльними, але частіше за все відмову отримують люди при наступних обставинах:

● безробітні;

● особи з поганою кредитною історією;

● клієнти з простроченням за попередніми кредитами;

● неофіційно працевлаштовані.

Чим більше цих факторів, тим менше ймовірність отримати кредит на нормальних умовах і забезпечити комфортне співробітництво.

Способи видачі позик

Є кілька варіантів отримати гроші в результаті оформлення чергового кредиту:

● готівкою (зручне рішення, але потрібно відправитися в офіс компанії, при цьому ніяких додаткових комісій не буде);

● зарахування на карту (ідеальний варіант і найчастіше використовується, адже гроші переводяться на карту клієнта вже і зараз);

● електронний гаманець (також ідеальний варіант для тих, хто не хоче виходити з дому і відразу хоче отримати гроші);

● рахунок в банку (використовується вкрай рідко, але все одно клієнти мають право отримати гроші на вказаний рахунок).

Кожен із способів перевірений багато разів і вважається найбільш вдалим за численними параметрами. Решта залежить від уподобань кожного клієнта.

Alex Credit - кращі умови під кращі відсотки

Кожен громадянин України віком від 18 років і при наявності відповідних документів може отримати швидкий кредит від компанії Alex Credit. Крім високої швидкості кожен може розраховувати на адекватні умови і процентні ставки. До новачків завжди ставляться більш лояльно, тому вони можуть розраховувати на більш прийнятні умови.

Кредит видається без довідок про доходи, поручителів або застав. В майбутньому постійні клієнти можуть отримати додаткові привілеї за програмою лояльності і забезпечити максимально вигідні умови при кредитах. Якість компанії додатково підтверджується численними відгуками.