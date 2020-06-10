Новий Президент СІМА про ключову роль фінансових фахівців у розбудові стійкого та відповідального бізнесу

За словами Ніка Джексона FCMA, CGMA, нового президента Привілейованого інституту управлінських бухгалтерів (CIMA), професійної організації управлінських бухгалтерів, професіоналам, які займаються фінансами, належить відіграти важливу роль для того, щоб зробити бізнеси сильнішими та стійкішими у світлі пандемії коронавірусу.

Н. Джексон, досвідчений лідер цифрової трансформації, на початку червня 2020р. був обраний на однорічну волонтерську посаду членами CIMA на перших в історії віртуальних щорічних загальних зборах Інституту. Він також буде заступником голови Асоціації міжнародних сертифікованих професійних бухгалтерів (Асоціації), глобальної бухгалтерської організації, утвореної CIMA та Американським інститутом CPA (AICPA), що об”єднує понад 650 000 бухгалтерів у всьому світі.

У своєму вітальному слові Джексон визнав вплив пандемії COVID-19 на світ, яка підштовхує економіку та бізнес до межі потужності.

"Хоча такі події, як COVID-19, на щастя, рідкісні у світовому масштабі, вони дають можливість внести позитивні зміни. Ми повинні бути лідерами, показуючи, що зміни - це не те, чого слід боятися.

Ми можемо разом зробити більше. Ми повинні скористатися цією можливістю, щоб переосмислити роль фінансів та як ми працюємо.

Настав час: формувати довіру, брати на себе відповідальність і використовувати цю можливість для отримання більш широких переваг для зацікавлених сторін, що враховує соціальну, екологічну та економічну цінність".

Джексон підкреслив, що фахівці з фінансів повинні бути агентами змін та вести свою організацію до прийняття більш стійкої та відповідальної ділової практики.

"Ми повинні вийти за рамки простого розуміння чисел, щоб досягти більшої цінності за допомогою рекомендацій та подальших дій. Нам потрібно визнати, що успіх бізнесу, про що свідчать цифри на балансі, має багато інших елементів - матеріальних і нематеріальних.

Діючі операційні моделі організацій складаються з людей, процесів та ланцюгів поставок. Вони існують у все більш динамічних умовах, і вони, за його словами, повинні бути зрозумілими значно ширшій аудиторії клієнтів, постачальників та широкого суспільства.

Я хочу бачити, як ми, як професіонали, розширюємо нашу перспективу з орієнтації на цінність для акціонерів, на інші аспекти «вартості».

Джексон вперше став членом CIMA в 1992 році, а співробітником - у 2008 році. У 2009 році він був обраний до Ради CIMA як визнання його ролі у просуванні цінності CIMA для професіоналів з фінансування державного сектору. У 2013 році Джексон став заступником голови Комітету з професійних стандартів та етики, а через рік був обраний до Виконавчого комітету CIMA.

Джексон отримав освіту в університеті Екзетер. Протягом своєї кар'єри він проявляв сильний інтерес до управління фінансовими ресурсами та підвищення ефективності роботи, працюючи в ряді галузей як для державних, так і для приватних організацій, таких як HM Treasury, EY, Capgemini, Міністерство юстиції Великої Британії та Ofsted.

Нік зараз працює в компанії програмних технологій Oracle, до якої він приєднався в 2016 році. Він очолює команду директорів з розвитку бізнесу, яка працює в Західній Європі, підтримуючи понад 100 торгових представників. Його команда відповідає за розробку та просування пропозицій на базі галузей, використовуючи послуги Oracle Cloud для управління фінансами та ефективністю.