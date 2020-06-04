CIMA запустила безкоштовний інструментарій для відновлення бізнесу та економіки

Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів (CІМА), всесвітній лідер серед професійних організацій управлінських бухгалтерів, запустив Reimagine business resilience in the COVID-19 world, безкоштовний ресурс, що допоможе організаціям функціонувати під час коротко- та довготривалого спаду діяльності через кризу Covid-19.

Розроблений пакет інструментів, що базується на великому досвіді і технічних компетенціях членів CІМА у бізнесі і фінансах, забезпечить керівництво бізнесу трьома інструментами для планування роботи в «після-covid 19» період.

The CGMA Horizon Scanner , який допомагає організаціям досліджувати можливі сценарії майбутнього і рекомендує, які заходи їм треба вжити, щоб зберегти їх майбутнє, об'єднуючи елементи, як наприклад, ланцюги постачання, нормативні бази, або поведінку клієнтів.

, який допомагає організаціям досліджувати можливі сценарії майбутнього і рекомендує, які заходи їм треба вжити, щоб зберегти їх майбутнє, об'єднуючи елементи, як наприклад, ланцюги постачання, нормативні бази, або поведінку клієнтів. The CIMA Strategic Scorecard , який розроблений, щоб допомогти організаціям проектувати їх майбутню стратегію і зосереджуватися на ключових проблемах (наприклад конкуренти, cashflow, проектне обгрунтування і ризик-менеджмент), щоб заохочувати одужання і зростання.

, який розроблений, щоб допомогти організаціям проектувати їх майбутню стратегію і зосереджуватися на ключових проблемах (наприклад конкуренти, cashflow, проектне обгрунтування і ризик-менеджмент), щоб заохочувати одужання і зростання. The CGMA Business Model Framework, яка заохочує організації ставити сфокусовані на майбутньому питання навколо їх моделі підприємства і створювати додаткові цінності, щоб уникнути ухвалення рішень, які потенційно можуть привести до корпоративного краху у майбутньому.

Ендрю Хардінг FCMA, CGMA, виконавчий директор CIMA: "Covid-19 і в результаті строгі обмеження кинули виклик давнім діловим припущеннями і правилам роботи. Ми не знаємо, як довго ця пандемія впливатиме на глобальні економіки, і навіть коли строгі ізоляції будуть пом”якшені, повернення до звичного бізнесу не станеться. Організації повинні «перевпровадити» процеси і змінити їх моделі, аби відобразити новий світ з різними способами ведення бізнесу".

Він додав: "Ми захотіли зробити щось для більшої користі і поставили багаторічний досвід наших членів у бізнесі та фінансах на службу бізнесу в міру того, як вони адаптуються до нових норм. Це важливо, що ми стоїмо за хорошими бізнес-структурами і їх працівниками і допомагаємо їм ставати на ноги, щоб досягти життєздатного одужання в зміненому довкіллі".

У наступні тижні СІМА випустить п'ять додаткових посібників "Як діяти" для надання подальшої допомоги вразливим підприємствам, що включають:

• Як тримати ваші фінанси в порядку

• Як отримати більше допомоги від уряду

• Як адаптувати вашу бізнес-модель

• Як оптимізувати ваші ланцюги поставок

• Як створити стійкість до майбутнього