CIMA запустила безкоштовний інструментарій для відновлення бізнесу та економіки

CIMA запустила безкоштовний інструментарій для відновлення бізнесу та економіки

Укрінформ

Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів (CІМА), всесвітній лідер серед професійних організацій управлінських бухгалтерів, запустив Reimagine business resilience in the COVID-19 world, безкоштовний ресурс, що допоможе організаціям функціонувати під час коротко- та довготривалого спаду діяльності через кризу Covid-19.

Розроблений пакет інструментів, що базується на великому досвіді і технічних компетенціях членів CІМА у бізнесі і фінансах, забезпечить керівництво бізнесу  трьома інструментами для планування роботи в  «після-covid 19» період.

  • The CGMA Horizon Scanner, який допомагає організаціям досліджувати можливі сценарії майбутнього і рекомендує, які заходи їм треба вжити, щоб зберегти їх майбутнє, об'єднуючи елементи, як наприклад, ланцюги постачання, нормативні бази, або поведінку клієнтів.
  • The CIMA Strategic Scorecard, який розроблений, щоб допомогти організаціям проектувати їх майбутню стратегію і зосереджуватися на ключових проблемах (наприклад конкуренти, cashflow, проектне обгрунтування і ризик-менеджмент), щоб заохочувати одужання і зростання.
  • The CGMA Business Model Framework, яка заохочує організації ставити сфокусовані на майбутньому питання навколо їх моделі підприємства і створювати додаткові цінності, щоб уникнути ухвалення рішень, які потенційно можуть привести до корпоративного краху у майбутньому.

Ендрю Хардінг FCMA, CGMA, виконавчий директор CIMA: "Covid-19 і в результаті строгі обмеження кинули виклик давнім діловим припущеннями і правилам роботи. Ми не знаємо, як довго ця пандемія впливатиме на глобальні економіки, і навіть коли строгі ізоляції будуть пом”якшені, повернення до звичного бізнесу не станеться.  Організації повинні «перевпровадити» процеси і змінити їх моделі, аби відобразити новий світ з різними способами ведення бізнесу".

Він додав: "Ми захотіли зробити щось для більшої користі і поставили багаторічний досвід наших  членів у бізнесі та фінансах  на службу бізнесу в міру того, як вони адаптуються до нових норм. Це важливо, що ми стоїмо за хорошими бізнес-структурами і їх працівниками і допомагаємо їм ставати на ноги, щоб досягти життєздатного одужання в зміненому довкіллі".

У наступні тижні СІМА випустить п'ять додаткових посібників "Як діяти" для надання подальшої допомоги вразливим підприємствам, що включають:

• Як тримати ваші фінанси в порядку

• Як отримати більше допомоги від уряду

• Як адаптувати вашу бізнес-модель

• Як оптимізувати ваші ланцюги поставок

• Як створити стійкість до майбутнього

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