Школярі Республіки Білорусь навчатимуться на сучасному обладнанні від української компанії ENSOF

Компанія ENSOF, найбільший український виробник і розробник продуктів для STEAM та інклюзивної освіти, в черговий раз підтвердила свою міжнародну експертизу, запропонувавши найкраще рішення у конкурсі на забезпечення 70-ти класів Республіки Білорусь освітнім обладнанням для вивчення точних наук.

Більш того, компанія ENSOF - єдиний заявлений учасник від України.

Тендер проводив Світовий Банк в рамках міжнародного проекту «Education Modernization». Конкуренцію компанії ENSOF склали учасники з Білорусі, Чехії та Узбекистану.

«Під час карантину, на тлі популярних тем ризиків і можливостей, мало хто бере до уваги, що, як і раніше, найактуальнішою потребою є постійна підтримка розвитку освіти. Наша компанія, не дивлячись на непрості часи, продовжує приймати нові виклики і покращувати українську та міжнародну освіту в напряму вивчення природничих наук. Ми раді, що світові організації знову довірилися нашому професіоналізму і міжнародній кваліфікації, яку було підтверджено в попередніх проектах в Білорусі, а також Грузії і Вірменії. Цей проєкт буде реалізований протягом другого півріччя 2020 року. За цей час ми надамо всім школам необхідне обладнання, а також встановимо і налаштуємо його для ефективної роботи», – зазначив Михайло Каліткін, співзасновник компанії ENSOF.

Відповідно до умов конкурсу, 21 клас в Білорусі отримає обладнання від компанії ENSOF для вивчення фізики, 23 – для уроків хімії, а ще 26 будуть забезпечені комплектами для вивчення біології. Зазначені класи знаходяться в 34 школах.

Інформація про компанію ENSOF:

ТОВ «ENSOF» – найбільший український розробник і виробник продуктів для STEАM та інклюзивної освіти, представлений торгівельною маркою Interschool ™.

Компанія має найбільший у Східній Європі департамент досліджень і розробки освітніх рішень для дошкільних, шкільних та інклюзивних закладів.

За 10 років своєї діяльності компанія забезпечила сучасним освітнім обладнанням понад 3500 шкільних кабінетів в Україні і світі (Грузія, Вірменія та Білорусь), провела тренінги для понад 6000 учителів з використання освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, створила методичні посібники з використання цифрових лабораторій.

ENSOF відома своєю благодійною діяльністю. За період карантину компанія виділила майже 1 мільйон гривень на освітні та соціальні потреби 16 регіонів України.