Очільник Вінниччини розповів про розбудову дорожнього господарства області

Про досягнення в напрямку розбудови дорожнього господарства Вінниччини за 8 місяців роботи на посаді голови ОДА розповів Владислав Скальський під час пресконференції.

Спілкуючись із представниками ЗМІ очільник області зауважив, що чи не найбільшою проблемою сталого економічного розвитку регіону є стан доріг, тому одним з головних пріоритетів роботи Владислав Скальський назвав відновлення автодоріг Вінниччини: «На території області більше 2000 км автошляхів державного значення (М, Н, Р та Т) та 7500 км доріг місцевого значення (О та С). Стан цих доріг добре відомий усім. Кошти державного дорожнього фонду ефективно використовувались для капітального і поточного середнього ремонту цих доріг. М-12 в межах області буде завершена повністю в цьому році, а це 186 км загалом. Повне завершення М-21 – наш пріоритет».

Розповів очільник регіону і про проекти, над якими працює Служба місцевих автомобільних доріг області, а також про хід виконання ремонтних робіт на автошляхах цьогоріч: «Маємо 4 проекти капітального ремонту та 13 проектів поточного середнього ремонту в цьому році. Є багато проектів, що є перехідними і в даний момент робота відбувається саме по них. Загальноукраїнською проблемою є певний тендерний тролінг від різних учасників процедур, що блокують тендери по всій території України. Станом на зараз, завершено 22% планового капітального ремонту та поточного середнього ремонту. Працюємо далі!».

Тим часом в ОДА розробили власний план відновлення доріг області на 10 років, повідомив Владислав Скальський. На Вінниччині більше 2000 км автошляхів загального користування державного значення та 7500 км доріг місцевого значення. Нині в області продовжується розбудова дорожньої інфраструктури та завершення перехідних проєктів минулих років.

«На сьогодні ми розробили власний план відновлення автошляхів області та займаємось питанням щодо забезпечення фінансового ресурсу для подальшого розвитку дорожньої інфраструктури області», - зазначив Владислав Скальський.

Задля пришвидшення відновлення місцевих доріг голова ОДА Владислав Скальський ініціював передачу найважливіших шляхів на баланс області.

Минулого тижня була важлива селекторна нарада з Президентом України та Кабміном щодо посилення процесу дорожнього будівництва. Мова йшла про три основні акценти: «Дороги категорії «Т» є дуже важливими, особливо на півдні Вінниччини, саме тому, для пришвидшення початку роботу, з’явилась ініціатива передати частину доріг «Т» на баланс області. Яскравим прикладом є дорога Т0202 (Умань-Ямпіль), що має 151 км по території області і є надважливою для розвитку південних районів області. Тож, вже зараз необхідно створити фінансовий ресурс для наближення цих робіт та збільшення обсягів відремонтованих автошляхів», - зазначив Владислав Скальський.

Окрім того, очільник регіону підкреслив важливість комплексного розуміння стратегії повного відновлення дорожньої мережі області на найближчі роки. А також забезпечення ефективної моделі вагового контролю та порушень ПДР з відповідним надходженням штрафів до органів місцевого самоврядування. На переконання Владислава Скальського - це створить пряму фінансову мотивацію ОМС для впровадження дієвого контролю на своїх територіях і фінансування встановлення як вагових комплексів, так і автоматичних систем відеофіксації порушень ПДР. Адже сьогодні всі штрафи через перегруз, порушення швидкості і т.д. йдуть в загальний фонд центрального бюджету. Через це органи місцевого самоврядування не зацікавлені у розвитку автоматичних систем відео-фіксації.