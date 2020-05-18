Дендропарки України. Інфографіка

В Україні існує близько 60 дендрологічних парків, що належать до об’єктів природно-заповідного фонду України. Є парки з 200 річною історією і є створені зовсім недавно. Є невеликі за площею - 10-20 га, і є великі дендропарки (дендропарк Олександрія займає площу понад 400 га). Вони створюються кропіткою працею наукових працівників, садівників, ентузіастів з метою збереження різноманітних видів деревних рослин, озеленення, науково-дослідної діяльності, і як зелені зони, райські куточки для відпочинку громадян. Найбільш багаті колекції деревних порід в Україні зібрані в дендропарках “Олександрія” та “Софіївка”.

Відтак Укрінформ підготував добірку з переліком основних дендропарків нашої країни в яких можна відпочити.