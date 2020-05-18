Міністр інфраструктури України на ДП «МТП «Южний»

15 травня, міністр інфраструктури України в рамках робочого візиту відвідав державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний». Участь у зустрічі з портовиками також взяв голова транспортного комітету Верховної Ради України Юрій Кісель.

Владислав Криклій та гості підприємства ознайомилися з виробничими потужностями держстивідора. Почали з вагоноперекидача – комплексу для механізованого розвантаження сипучих вантажів. На вантажно-розвантажувальному районі № 2 представники уряду відвідали причали № 5 та 9, на яких обробляються імпортні та експортні вантажі. Портофлот ДП «МТП «Южний» забезпечив екскурсію акваторією порту на буксирі «Володимир Іванов».

Нагадаємо, що вантажообіг підприємства у 2019 році склав 15,15 млн тонн. У травні 2020 року ДП «МТП «Южний» перейшло рубіж у 7 млн вантажів. Так, на 15 травня держстивідор обробив 7,5 млн тонн. У цьому році зберігається тенденція підвищення продуктивності та реалізації проектів реконструкції портового обладнання.

Голова міністерства інфраструктури України підтримує рішення модернізувати устаткування підприємства. «В умовах карантину морська галузь країни активно працює, порти намагаються збільшувати обсяги перевалки. Зокрема, Морський торговельний порт «Южний» встановлює рекорди кожен місяць. Тож держстивідор має бути сучасним та високотехнологічним, щоб забезпечити стабільне збільшення вантажообігу. Зараз спостерігається позитивна динаміка розвитку, але найважливіші кроки реконструкції підприємства попереду», – зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

У ході зустрічі обговорювали фінансові показники ДП «МТП «Южний». Чистий прибуток підприємства у першому кварталі 2020 року склав 221, 316 млн грн, + 2035% у порівнянні з минулим роком. Ефективна робота держстивідора стабільно підтримує державний бюджет.

«Колектив Морського торговельного порту «Южний» не зупиняється на досягнутих рекордах. Ми постійно покращуємо якість планування і технології вантажних робіт. Сьогодні ми раціонально використовуємо потужності підприємтсва, маємо високі показники, але вони стають нормою. Наша мета – оновити портове устаткування, вдосконалювати технології перевалювання та диверсифікувати вантажі. Сьогоднішні плани та проекти значні й перспективні, що гарантують суттєве збільшення вантажообігу та чистого прибутку», – підсумував в.о. директора ДП «МТП «Южний» Олександр Олійник.

Довідка: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» розташоване в незамерзаючій глибоководній акваторії порту Південний, одного з найбільших і перспективних на Чорному морі. Спеціалізується на переробці навалочних, генеральних і тарно-штучних вантажів, які перевозяться морським, залізничним і автомобільним транспортом. Підприємство оперує п'ятьма глибоководними причалами, два з яких мають можливість обробляти судна типу Capesize, завантажуючи їх до повної вантажомісткості. Досягнута річна потужність роботи підприємства – 15,15 млн. тонн.