Raketa почала доставку з мережі ресторанів «Пузата Хата»

Улюблені страви національної кухні будуть у ваших дверей менш як за годину.

У сервісі Raketa значно розширився вибір страв української кухні. Тепер оформити доставку можна з ресторанів мережі «Пузата Хата». Замовлення будуть доставлятися до дверей клієнта менш як за 60 хвилин.

Спочатку доставка буде здійснюватися з 10 ресторанів, розташованих в різних районах Києва. Надалі список закладів буде розширюватися. Крім того, ведеться робота над підключенням ресторанів «Пузата Хата» в інших містах.

Замовити можна всі страви з меню закладів, в тому числі сніданки та розливні напої. Крім того, кур'єри Raketa зможуть доставляти фірмові напівфабрикати від «Пузата Хата» - фасовані пельмені і вареники з різним наповненням.

Середній час доставки складе від 45 до 60 хвилин, а її вартість - 40 грн. На поточний момент можлива лише безготівкова форма оплати.

Про компанію

Raketa - український сервіс доставки з кафе, ресторанів і супермаркетів. Компанія доставила своє перше замовлення 5 березня 2018 року. На сьогоднішній день послугами Raketa можна скористатися в Дніпрі, Києві, Львові, Харкові, Одесі, Вінниці, Вишневому, Павлограді, Запоріжжі та Полтаві. У 2020 році сервіс має намір зайти в 15 міст, після чого почнеться покриття всіх українських міст з населенням понад 200 тис.