Вінниччина прозвітувала профільному міністру про ремонт доріг, мостів і вулиць

В ході робочої поїздки на Вінниччину Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, спільно з головою ОДА Владиславом Скальським і Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим, ознайомився з ремонтом важливих інфраструктурних об’єктів області.

Міністр розпочав свій огляд з інспектування ходу капітального ремонту мосту на автомобільній дорозі М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка» на ділянці «Велика об’їзна».

Під час короткої зупинки високопосадовець оглянув будівельний майданчик, де у розпалі роботи по ремонту шляхопроводу через залізницю: проводиться заміна верхньої прогонової будови на монолітну плиту, здійснюється ремонт опор тощо.

«Ремонт наразі проводиться по одній стороні проїжджої частини, де на даний момент монтуються фасадні блоки з наступним облаштуванням тротуару, - коментує начальник відділу технічного контролю Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Олександр Гонько.- Завдяки розширенню проїжджої частини з 9 до 11,5м дещо збільшиться пропускна спроможність мосту та з’являться зручні тротуари».

Голова облдержадміністрації Владислав Скальський та Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов переконалися, що карантин не вплинув на терміни і якість виконання робіт, які розпочалися 1 березня 2020 року, тож 1 вересня поточного року будівельники планують завершення та здачу об’єкта в експлуатацію.

Загальна кошторисна вартість даного об’єкта 55,9 млн грн. Фінансування на 2020 рік – 1,3 млрд грн.

Далі Олексій Чернишов разом із керівниками області та міста Вінниці продовжили ознайомлення із ходом капітального ремонту на автомобільній дорозі М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка» , оглянувши роботи на ділянці 395+000 – 399+397 (Велика об’їзна).

«Можу підсумувати,- зазначає Міністр розвитку громад та територій України,- нам ще дуже багато потрібно робити задля покращення доріг як капітального ремонту, так і нового будівництва. На Вінниччині дійсно відбувається велика робота, але є розуміння, що область та місто потребують більшого піклування. Це, звичайно, питання часу».

За словами Міністра, обсяги дорожніх робіт на 2020 рік вже визначені. Отже Вінниччина повинна виконати той обсяг реконструкції та капітального ремонту доріг, який запланований. «Я повернусь до Києва з чітким розумінням того, що на наступний рік необхідно передбачити більше грошей на будівництво доріг Вінницької області. На Вінниччині є підготовлені проєкти, в котрі Державний фонд регіонального розвитку може вступати як учасник і це мене дуже задовольняє»,- зазначив високопосадовець.

Олексій Чернишов був приємно вражений реконструкцією вул. Замостянської, яка нещодавно завершилась в обласному центрі. Після короткої прогулянки відремонтованим бульваром, Міністр назвав такий результат дуже гарним прикладом кооперації дій Державного фонду регіонального розвитку та місцевої влади.