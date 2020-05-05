"Велике будівництво": нова школа у Вінниці – результат співпраці влади всіх рівнів

Сьогодні, 5 травня, на Вінниччині з робочою поїздкою перебуває Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. У рамках програми перебування високопосадовець спільно з головою обласної державної адміністрації Владиславом Скальським та Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим оглянув хід будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 8 мікрорайону «Поділля» в м. Вінниця.

«Зараз ми знаходимося на чудовому об’єкті – це майбутня школа, для молодого району, і я впевнений, що вона буде збудована в установлений строк. Вона досить технологічна, тут використовуються не тільки сучасні будівельні, а й освітні стандарти, а в майбутньому – нові підходи до виховання, харчування дітей», – поділився враженнями від побаченого Олексій Чернишов.

Міністр розвитку громад та територій також додав, що мета його робочого візиту на Вінниччину – ознайомлення з об’єктами будівництва в рамках Національної програми «Велике будівництво», введення в експлуатацію яких заплановано на 2020 рік. Також, за його словами, програмою передбачаються окремі наради щодо виконання рішень Уряду по протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції: «Це сьогодні питання номер один в країні. Тому я хотів би поспілкуватись з місцевою владою та почути їхню думку з приводу необхідних кроків від Уряду щодо лібералізації карантинних заходів. Попри все, я впевнений, що об’єкти, які сьогодні відвідаю, необхідно добудовувати, дофінансовувати і вводити в експлуатацію в цьому році».

Олексій Чернишов також зауважив, що в цьому контексті надзвичайно важливою сьогодні є співпраця місцевих органів влади: «Наразі не час поділяти владу на місцеву, регіональну, субрегіональну. Громадянам це, по великому рахунку, байдуже. Людям головне, щоб дороги були збудовані, щоб вони мали гідну зарплату, щоб розвивалася інфраструктура. Все інше – звичайні спекуляції. Хочу з вдячністю відзначити позицію з цього приводу голови Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницького міського голови. Результатом цієї кооперації є такі об’єкти, як той, на якому ми зараз перебуваємо. І будь-які спекуляції тут зайві», – підкреслив міністр.

Голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський запевнив, що на території області заплановано повністю реалізувати програму Президента, до якої входить будівництво ста шкіл, ста дитячих садочків та ста об’єктів спортивної інфраструктури на території всієї країни: «Відповідно, нам потрібно реалізувати на Вінниччині пропорцію 5-5-5. Цьогоріч, з огляду на коронавірусну інфекцію, постали досить серйозні виклики перед центральним бюджетом, тому, коли переглядався розмір Державного фонду регіонального розвитку, ми повністю залишили всю програму «Велике будівництво» на Вінниччині і зараз фокусуємося на тому, аби виконати це завдання Президента».

За словами керівника регіону, будівництво школи в мікрорайоні Поділля – це надзвичайно важливий і довгоочікуваний проєкт, адже в цьому мікрорайоні проживає майже 25 тис. населення.

«Під час проєктування використано сучасні освітні технології. Тут виділено окремий блок – приміщення і функціонал – для початкової школи і окремий – для учнів 5-9 класів. Тут забезпечено всі вимоги по доступності, а також дотримання енергоощадних технологій. Тому, я вважаю, що цей проєкт слугуватиме чудовим зразком з реалізації співпраці місцевої та регіональної влади для задоволення соціальних потреб населення», – наголосив Владислав Скальський.

Своєю чергою, Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив: «Це результат спільної роботи центральної, регіональної і місцевих органи влади. Завдяки децентралізації, завдяки коштам ДФРР ми змогли в принципі припустити, що ці проєкти можна реалізовувати. Маю впевненість, що ми точно завершимо цей проєкт, і школярі сядуть за парти вже першого вересня цього року».

Варто зазначити, що наразі будівельні роботи на об‘єкті виконані на 80%. Загальна кошторисна вартість проекту складає 169 765,084 тис. грн. Роботи були розпочаті в грудні 2015 року. Школа розрахована на 1200 учнів. На трьох поверхах є відокремлена зона для дітей з 1-го по 3-й клас. Вони мають свою рекреаційну зону, санвузли, сходову клітку та окремий вхід в школу.

На першому поверсі – учнівські класи, їдальня на 250 місць, дві спортивних зали, кожна з яких має по дві роздягальні з душовими. На другому поверсі –учнівські класи, бібліотека, читальний зал на 30 учнів, книгосховище, актова зала на 356 місць та допоміжні приміщення. На цьому ж поверсі розташована вчительська, приймальна та кабінет директора. На третьому поверсі розташовані учнівські класи. На кожному поверсі є жіночі та чоловічі санвузли, розраховані на 1200 учнів.