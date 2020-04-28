В Іллінцях на Вінниччині завершують капітальний ремонт гімназії – «Велике будівництво»

Перебуваючи з робочою поїздкою в Іллінецькому районі, голова Вінницької ОДА Владислав Скальський оглянув хід виконання капітального ремонту та благоустрою території НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» Іллінецької міської ради, - одного з 15 об’єктів, який буде цьогоріч завершено в рамках Національної програми «Велике будівництво».

«Головний наш пріоритет, - не розпорошуватись на значну кількість об’єктів, а сконцентрувати увагу та відповідний фінансовий ресурс на об’єктах, які відповідатимуть стратегії країни і потребам об’єднаних територіальних громад, аби досягти справді високих результатів», — наголосив керівник регіону.

За словами голови Іллінецької ОТГ Володимира Ящука, НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» — це основна опорна школа Іллінецької об‘єднаної громади. Потужність закладу складає 780 учнів.

З метою створення належних умов освітньої діяльності та ефективного використання бюджетних коштів на енергоносії в опорному закладі здійснено капітальний ремонт. Зокрема, проведено заміну покрівлі даху, утеплено фасад приміщення, облаштовано водовідведення, здійснено ремонт внутрішніх вбиралень із забезпеченням інклюзивності, а також благоустрій території.

Початок капітального ремонту припав на 2019 рік. Загальна кошторисна вартість — 6 859, 856 тис. грн. Замовник — управління освіти Іллінецької міської ради Вінницької області.

Наразі ремонтні роботи знаходяться на завершальному етапі, здійснюється художнє оздоблення фасадів якісною фарбою відповідно до сучасних вимог та захист фундаментів.

«Необхідно, щоб всі проєкти забезпечували інклюзивність, пожежну безпеку, тобто відповідали сучасним критеріям будівництва освітніх об’єктів», — наголосив голова ОДА. Він зауважив, що проблем із фінансуванням даного проєкту немає, передусім тому, що існує активна позиція територіальної громади, яка готова дофінансовувати всі необхідні роботи.

А голова Іллінецької ОТГ Володимир Ящук, своєю чергою, запевнив очільника області, що всі необхідні завершальні роботи будуть здійснені в місячний термін.