«U-LEAD з Європою»: кількість наданих послуг у ЦНАПах зросла на 25%

Команда напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» представила результати моніторингу роботи ЦНАПів Початкової Фази у 2018-2019 роках.

За рік роботи всі показники ефективності ЦНАПів підвищилися, включно з гендерною структурою персоналу, яка, як відомо, значно впливає на досягнення найкращих результатів у роботі команди.

Зверніть увагу на динаміку інтеграції послуг: належні ЦНАПи, які по-справжньому працюють над цим питанням, є дуже витребуваними інституціями у громадах. Адже саме послуги – головний критерій якості ЦНАП.

До речі, одна з основних компетенцій Служби Експертної Підтримки ЦНАП Програми U-LEAD є саме інтеграція послуг.

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Фото та інфографіка: «U-LEAD з Європою»