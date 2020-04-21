Найвищий показник довіри населення до діяльності обласних рад України – на Вінниччині

Найвищий показник довіри населення до діяльності обласних рад України – на Вінниччині

Укрінформ

Серед 24 обласних рад України саме діяльність Вінницької обласної Ради визнано найефективнішою. За результатами опитування Міжнародного республіканського інституту щодо настроїв жителів міст-обласних центрів Вінницька обласна Рада очолила рейтинг діяльності державних інституцій за низкою показників.

Відтак, найвищий показник усіх респондентів – 13% цілком схвалюють діяльність Вінницької обласної Ради та 37% – швидше схвалюють. Друге місце у рейтингу посіла Кіровоградська обласна рада (м. Кропивницький). За ним – Івано-Франківська, Харківська та Дніпропетровська обласні ради (м. Дніпро).

Опитування проводилося в період із 25 січня до 17 лютого і досліджувало настрої жителів міст-обласних центрів щодо: оцінки якості обслуговування та послуг, взаємодії з установами місцевого самоврядування, оцінки діяльності державних та недержавних інституцій, електоральних симпатій та мотивів електорального вибору, міграційних настроїв жителів міст тощо.

Всеукраїнське муніципальне опитування Міжнародного республіканського інституту проводиться шостий рік поспіль у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сіверськодонецьк на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка налічувала 19200 респондентів.

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