На Вінниччині планують відремонтувати 96 км доріг загального користування місцевого значення

Попри карантинні заходи, на Вінниччині триває будівництво та ремонт автошляхів. Значна увага приділена дорогам загального користування місцевого значення.

Ремонтні роботи на перехідних об’єктах 2019-2020 років у Вінницькій області в розпалі – ще на одному відрізку дороги загального користування місцевого значення О-02 – 03 – 01 Вінниця – Гнівань – Тиврів, км 15+311 – км 37+351, продовжують проводити заходи з поточного середнього ремонту. Загальна протяжність ділянки – 22,04 км.

Сьогодні голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський перевірив обсяг виконаних робіт на зазначеному об’єкті.

Минулого року на ділянці автошляху загального користування місцевого значення влаштували дорожній одяг, тротуари і дорожні бордюри. Також було нанесено дорожню розмітку та встановлені дорожні знаки. Загальна протяжність відремонтованої ділянки в минулому році становить 9 км. Цього року підрядна організація продовжила роботи.

Про обсяг виконаних робіт та про заходи, які надалі проводитимуться на об’єкті, повідомив керівник ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» Володимир Костенко.

«Відрізок цієї дороги складає 32, 1 км. На даному етапі виконуються роботи на ділянці протяжністю 22,4 км. За три тижні цього року вдалося виконати значний обсяг робіт на об’єкті. Так, наразі влаштовано два шари асфальтобетону – нижній та верхній. Також відбувається укріплення узбіч, монтаж лотків та водовідведення. Наступні етапи – це встановлення бар’єрного огородження та дорожніх знаків, нанесення горизонтальної розмітки. Ми орієнтуємось на завершення робіт на цій ділянці дороги до кінця квітня», - розповів Володимир Костенко.

Наразі на ділянці дороги завершені роботи з фрезерування дорожнього одягу (зрізка колійності, напливів), матеріал якого використають на укріплення узбіч, влаштовані шари дорожнього одягу та посадкові майданчики.

Проєктом передбачається влаштування пункту для проведення габаритно-вагового контролю з метою запобігання руйнацій автомобільних доріг загального користування та підтримання їх в належному стані. Всі роботи виконують із суворим дотриманням вимог національних стандартів та під наглядом інженерів Відділу якості та технічного контролю і працівників Лабораторії з контролю якості виробництва ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області».

За словами керівника ДП «Вінницька Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», на даний час тривають роботи на перехідних об’єктах дорожньої інфраструктури 2019 – 2020 років. Зокрема, у районі с.Торків Тульчинського району завершують відновлення ділянки протяжністю 3,5 км.

Крім цього, вже повністю завершені роботи на автошляху в районі с.Гордіївка Тростянецького району. Також підрядна організація розпочала ремонт дороги в районі Немирова.

Під час зустрічі Володимир Костенко також повідомив, що на сьогодні проходить 7 тендерів щодо поточного середнього ремонту автошляхів та ще 4 тендери з капітального ремонту. Роботи по об’єктах, врахованих у цій документації, проводитимуться у 2020 – 2021 роках.

Торкнувшись питання щодо загального обсягу робіт на ділянках автошляхів загального користування місцевого значення, голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський зауважив: «Загалом, цього року планується проведення ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення, протяжність яких в області становить 96 км. Загальна сума фінансування на ремонт автошляхів місцевого значення з Державного дорожнього фонду становить майже 1 млрд 200 млн гривень. Наразі в області фактично відновлено 22 км доріг, завершуються роботи щодо встановлення дорожніх знаків та огородження. Важливо, що для аналізу якості проведених робіт залучено фахівців обласної лабораторії з контролю якості виробництва, що надає можливість контролювати перебіг поточного середнього та капітального ремонту автошляхів на будь-якому етапі виконання робіт. Цьогоріч, у зв’язку зі сприятливими погодними умовами, дорожники Вінниччини почали працювати значно раніше, ніж у попередні роки. Станом на сьогодні 15% запланованих видатків на ремонт автошляхів вже виконані. Проводяться тендерні процедури по інших об’єктах дорожньої інфраструктури області».

Між іншим, цьогоріч збільшено обсяг видатків на відновлення доріг загального користування місцевого значення. Якщо минулого року на ці потреби було надано близько 800 млн грн, то у 2020 році на забезпечення ремонту місцевих автошляхів Вінниччини спрямовано 1 млрд 200 млн грн.