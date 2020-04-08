Дві вінницькі фабрики на замовлення міськради пошиють понад 17 тис. захисних костюмів для медиків

У Вінниці на двох місцевих фабриках шиють для медиків захисні костюми. Колективи підприємств відгукнулись на пропозицію міського голови Сергія Моргунова частково переорієнтувати виробництво для потреб медицини. Загалом міська рада замовила фабрикам 17 300 спеціальних захисних комбінезонів. З яких на підприємстві ПрАТ «Володарка» шиють 10 000, а на швейній фабриці «Поділля» - 7300. Захисні комбінезони передадуть до медичних закладів міста.

На «Володарці» з вчорашнього дня приступили до виробництва спеціального одягу для медиків. Викроїли перших 500 комбінезонів і сьогодні почали їх шити. Поступово об’єми виробництва планують збільшувати. Це перший досвід працівників фабрики у пошитті спецодягу для медичного персоналу.

«Ми уже запускаємо процес пошиття захисних комбінезонів для лікарів. Вчора ми тільки отримали тканину, зазвичай процес запуску триває від трьох до п’яти днів, ми усе влаштували за один день. Ми організували додаткову роботу розкрійного цеху, і сьогодні ми вже поставили виробництво на «потік». В умовах карантину неможливо було знайти комплектуючі матеріали, в цьому й полягала складність нашої роботи. Вчора викроїли 500 перших костюмів, поступово будемо збільшувати об’єми і плануємо шити по 1000 вдень. Є певна специфіка такого виробництва, адже ми працювали з іншою тканиною. Тканину замовляли в Харкові. Вона відповідає стандартам для таких цілей, щільність – 60г/м2», - розповіла головний інженер ПрАТ «Володарка» Євгенія Заїчко.

Працівники саме цього підприємства одними із перших долучилися й до пошиття марлевих пов’язок. Вінницька міська рада замовила фабриці пошиття 42 000 марлевих пов’язок. 22 км марлі надали з резерву 2009 року. Пов’язки передадуть у медичні заклади та для працівників сфери критичної інфраструктури. Уже вдалося пошити половину замовлення.

Сьогодні, восьмого квітня, Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав фабрику «Володарка» та поспілкувався із працівниками.

«Дуже приємно, що підприємство долучилося до такого важливого проекту. Ми уже неодноразово говорили, що у наших медичних закладах існує потреба саме в індивідуальних засобах захисту. По потребах на першому місці – костюми біозахисту, загальна місячна потреба для вторинної ланки для всіх лікарень міста біля 22 000. Ми на сьогоднішній день маємо матеріалу на 10 000, адже є об’єктивна проблема з наявністю матеріалів на ринку. Ми маємо надію, що підприємство буде шити так, як і планує, - до 1000 комбінезонів в день. Думаю, що за два тижні роботи ми повністю покриємо місячну потребу. При наявності матеріалу продовжимо роботу, аби забезпечити ще обласні лікарні і швидку медичну допомогу. Також ще 7300 костюмів пошиє фабрика «Поділля». Спільними зусиллями, думаю, ми зможемо краще захистити медиків» , - сказав міський голова Сергій Моргунов.

Голова спостережної ради ПрАТ «Володарка» Роман Гавриш зазначив, що, враховуючи соціальну спрямованість замовлення, костюми шиють практично по собівартості.