Світлодіодні лампи Т8 - вигідно чи дорого?

Про економічність, ефективність та користь світлодіодних ламп останнім часом не говорить тільки ледачий. Вони представлені в широкому діапазоні моделей, завдяки чому підібрати ідеальний варіант для організації освітлення можна за будь-яких вхідних даних. Серед найбільш популярних і затребуваних видів світлодіодних ламп - моделі з маркуванням Т8.

Led лампи Т8: особливості

Лампи Т8 давно і успішно використовуються для освітлення комерційних, офісних і виробничих приміщень. Вони зручні і практичні, адже при виході з ладу одного елемента не потрібно міняти весь світильник в цілому, що позитивно позначається на бюджеті компанії.

Світлодіодні світильники мають цілий ряд позитивних властивостей, які роблять їх найкращим придбанням для освітлення великих адміністративних приміщень. Але і коштують вони дорожче, ніж люмінесцентні аналоги. Коли мова йде про один-два елементах, такі витрати мало будуть помітні. А якщо замінити необхідно 25 і більше світильників, в кожному з яких по 4 лампи, то бюджет компанії може серйозно постраждати.

Чи вигідна лампа Т8 в світлодіодному виконанні або це - недозволена розкіш?

Чому Led лампи Т8 - вигідне вкладення

Причин для додаткових витрат на апгрейд освітлення кілька:

продуктивність світлодіодних ламп Т8 вище, ніж у люмінесцентних ламп такого ж типу; термін служби світлодіодів не йде ні в яке порівняння з аналогічним параметром інших ламп і перевищує їх в 10 разів; конструкція led ламп виключає наявність в них шкідливих для людини речовин; завдяки широкому асортименту моделей світлодіодів по їх кольоровій температурі можна легко організувати ергономічне простір для роботи; світлодіодне «світло» не шумить, не мерехтить, є яскравим і продуктивним для виконання трудової діяльності.

Але при всіх цих і безлічі інших аргументах «за» світлодіодні лампи Т8 при прийнятті рішення про заміну старих світильників на нові слід керуватися, в першу чергу, економічною доцільністю такої дії.

Як розрахувати економічну доцільність світлодіодних ламп Т8?

Для того щоб дізнатися, наскільки вигідною виявиться покупка led ламп, можна зробити нескладні розрахунки. Так, вартість однієї лампи Т8 в середньому становить від 55 гривень. Люмінесцентна лампа з аналогічними властивостями буде коштувати в середньому 10 гривень. У розрахунок варто прийняти також вартість електроенергії для підприємств, а також середньодобова витрата ресурсу. Навіть при ціні в 5 разів більше, ніж вартість дешевих лампочок, за добу при 8-ми годинний робочий день витрата електроенергії до встановлених світлодіодними елементами виявиться меншим і більш вигідним для організації. Звичайно, за день ця різниця складе всього кілька копійок, але за тиждень вона вже буде обчислюватися в гривнях, а за роки - в сотнях тисяч гривень.

Висновок простий: спочатку великі фінансові вкладення в покупку світлодіодних ламп Т8 і їх установку окупляться протягом декількох місяців / років в залежності від розміру потреб в енергоспоживанні підприємства. При цьому, користь від такого апгрейда безсумнівна: світильники сприяють підвищенню працездатності колективу, безпечні, мають приємний немерехтливе світло. Підібрати відповідні вимогам лампи Т8 можна на сайті https://evrosvet.com.ua/, де докладно описані характеристики кожного з пропозицій.