Група ICU зберегла лідерство на ринку управління активами за підсумками 2019 року

Група ICU підбила підсумки управління локальними активами за 2019 рік. У ICU повідомили, що активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням ICU в Україні, з урахуванням успішної реалізації ряду проєктів в області нерухомості та прямого інвестування, перевищують 2 млрд грн. Розмір і прибутковість фондів, як і раніше, є одними з найвищих на українському ринку.

«Наші пріоритети - спрощення доступу клієнтів до фінансових продуктів, діджиталізація та регіональна експансія. Минулого року ми впровадили онлайн-системи доступу і платежів, зокрема, через платіжні системи Приват та Портмоне. Зараз ми вже підключилися і до Монобанку. Також ми суттєво розширили клієнтську базу в Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. Все це стало основою високих показників у 2019 році», - прокоментував Костянтин Стеценко, співзасновник групи ICU.

Фонд облігацій під управлінням ICU - найбільший у своєму сегменті в Україні, активи фонду - 219,9 млн грн, прибутковість за минулий рік становить 21,15%, що на 6% перевищує український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) і більш ніж в 5 разів перевершують інфляцію за 2019 рік.

«Пенсійні активи під нашим управлінням зросли на 19% до 555 млн грн, за цим показником ми зайняли перше місце серед усіх КУА, які керують активами недержавних пенсійних фондів в Україні. При цьому прибутковість наших фондів вже четвертий рік поспіль випереджає інфляцію, попри консервативні стратегії інвестування», - зазначив Григорій Овчаренко, керівник локальними активами групи ICU.

Відкриті недержавні пенсійні фонди НПФ «Династія», «Емеріт-Україна» і «Взаємодопомога» продемонстрували прибутковість 19,04%, 19,03% і 17,75% відповідно посіли 2, 3 і 4-е місця серед всіх зареєстрованих відкритих НПФ в країні, а корпоративний НПФ «Укрексімбанк» під керуванням ICU c показником 13,06% посів друге місце серед корпоративних пенсійних фондів.

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США. Засновники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Фото: ICU