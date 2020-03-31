Група ICU зберегла лідерство на ринку управління активами за підсумками 2019 року

Група ICU зберегла лідерство на ринку управління активами за підсумками 2019 року

Укрінформ

Група ICU підбила підсумки управління локальними активами за 2019 рік. У ICU повідомили, що активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням ICU в Україні, з урахуванням успішної реалізації ряду проєктів в області нерухомості та прямого інвестування, перевищують 2 млрд грн. Розмір і прибутковість фондів, як і раніше, є одними з найвищих на українському ринку.

«Наші пріоритети - спрощення доступу клієнтів до фінансових продуктів, діджиталізація та регіональна експансія. Минулого року ми впровадили онлайн-системи доступу і платежів, зокрема, через платіжні системи Приват та Портмоне. Зараз ми вже підключилися і до Монобанку. Також ми суттєво розширили клієнтську базу в Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. Все це стало основою високих показників у 2019 році», - прокоментував Костянтин Стеценко, співзасновник групи ICU.

Фонд облігацій під управлінням ICU - найбільший у своєму сегменті в Україні, активи фонду - 219,9 млн грн, прибутковість за минулий рік становить 21,15%, що на 6% перевищує український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) і більш ніж в 5 разів перевершують інфляцію за 2019 рік.

«Пенсійні активи під нашим управлінням зросли на 19% до 555 млн грн, за цим показником ми зайняли перше місце серед усіх КУА, які керують активами недержавних пенсійних фондів в Україні. При цьому прибутковість наших фондів вже четвертий рік поспіль випереджає інфляцію, попри консервативні стратегії інвестування», - зазначив Григорій Овчаренко, керівник локальними активами групи ICU.

Відкриті недержавні пенсійні фонди НПФ «Династія», «Емеріт-Україна» і «Взаємодопомога» продемонстрували прибутковість 19,04%, 19,03% і 17,75% відповідно посіли 2, 3 і 4-е місця серед всіх зареєстрованих відкритих НПФ в країні, а корпоративний НПФ «Укрексімбанк» під керуванням ICU c показником 13,06% посів друге місце серед корпоративних пенсійних фондів.

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США. Засновники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Фото: ICU

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