Європейська якість за українські гроші: одесити AL-BAgroup змінюють правила гри на меблевому ринку

Меблевий ринок в Україні показує відчутне підвищення темпів зростання в останні кілька років — попит збільшується чи не на трохи повільніше, ніж на побутову техніку і смартфони.

Про це говорить офіційна статистика, та й поява нових сильних гравців свідчить про розквіт галузі. Зараз, коли українці все більше цікавляться європейськими тенденціями в дизайні і вважають за краще якість дешевизні, нішу преміальних меблів за доступною ціною впевнено зайняла одеська «Албагрупп».

Дизайнерський виріб за ціною фабричного — чому б і ні? Компанія поставила перед собою мету — дати можливість кожному придбати меблі бездоганної якості. При цьому бюджет відходить на другий план — сума навряд чи буде більшою, ніж при покупці на серійному виробництві.

Італійські меблеві традиції в Одесі

Європейські стандарти якості та українська майстерність об'єдналися у виробах від AL-BAgroup. Напильні матеріали, натуральні камені для стільниць з Італії та дизайнерські ідеї звідти ж, німецька фурнітура та вітчизняні меблевики з багаторічним досвідом — основа виробництва компанії. А воно у неї значне — на 2500 кв. м. площі проводиться повний цикл робіт. Перевага «Албагрупп» — в захмарно високих вимогах до якості.

Що в асортименті

За результатами минулого року лідерами меблевого ринку залишаються кухні — близько 25% від усіх замовлень по галузі. Це одна з центральних спеціалізацій AL-BAgroup. Ергономічність і міцність меблів стають ще значніше, якщо мова йде про кухню. Спеціальна технологія, яка робить її нечутливою до вологи, забезпечить довгострокове використання. Фурнітура преміум-класу перетворить застосування ящиків і шафок в задоволення.

Крім кухонь, «Албагрупп» пропонує:

спальні;

гардеробні;

шафи будь-яких конфігурацій;

меблі для дитячої кімнати;

ліжка.

Втілити в життя можна практично будь-який дизайн-проект. В Одесі замірник виїжджає на об'єкт, обговорити ідеї можна з дизайнером компанії. Все це вже включено у вартість виробу.

Де подивитися

Поглянути на каталог або викликати замірника можна онлайн. У компанії, крім інтернет-магазину, є стильні шоуруми в Одесі. Виставкові зразки там періодично змінюються — можна самостійно оцінити якість збірки, легкість роботи фурнітури, оригінальність колірних рішень.

Зараз побачити меблі від «Албагрупп» одесити і гості можуть в ТЦ «Шостий елемент», ТЦ «Мегадом».