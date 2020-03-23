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понеділок, 23 березня 2020, 20:16
У Чорне море зайшли три кораблі НАТО
23.03.2020 18:48
Укрінформ
У Чорне море зайшли три кораблі НАТО
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Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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