Факти жорстокого поводження з підопічними Ладижинського будинку-інтернату не підтвердилися - Вінницька ОДА

Про ситуацію, що склалась у Ладижинському дитячому будинку-інтернаті та про результати перевірки закладу, повідомили під час пресбрифінгу в ОДА заступниця голови облдержадміністрації Наталя Заболотна та представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в центральних областях Валерій Ольховий.

Нагадаємо, що в Ладижинському дитячому будинку-інтернаті, де проживають діти-інваліди з глибокою розумовою відсталістю, хворобою Дауна, ДЦП тощо, 31 січня стався прикрий випадок: під час купання одна із підопічних закладу, з вини персоналу, отримала опіки.

«Санітарка закладу увімкнула занадто гарячу воду, що спричинило опіки ніг»,- коментує Наталя Заболотна. Одразу про випадок повідомили медичній сестрі, яка діагностувала опіки І ступеню та обробила пошкоджену поверхню пантенолом. На ранок керівництвом закладу було викликано швидку допомогу, яка доправила постраждалу Олену до Ладижинської районної лікарні, оскільки ураження виявилось досить серйозним. Далі лікування тривало в опіковому відділенні обласної лікарні ім.М.Пирогова. З боку Департаменту соціальної і молодіжної політики облдержадміністрації було організовано належний контроль за наданням медичної допомоги підопічній інтернату. Зараз 41 річна Олена повернулася до закладу, іде на контакт, почувається добре, за нею здійснюється постійний догляд, планово відвідує хірург районної лікарні».

Факт недбалості персоналу Ладижинського інтернатного закладу набув широкого розголосу та одразу викликав неоднозначне трактування події в засобах масової інформації. Тож з метою перевірки фактів жорстокого поводження чи катування підопічних (як зазначали деякі ЗМІ) в профільному Департаменті було створено робочу групу, яка сьогодні, з ініціативи голови обласної державної адміністрації без попередження завітала до Ладижинського дитячого будинку-інтернату для з’ясування реального стану речей.

«Паралельно нами було проінспектовано умови перебування і догляду за підопічними інтернату. Робоча група, до складу якої входили медики, а також представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, перевірила кожного мешканця інтернату, особливо лежачих. Пролежнів, опрілостей чи інших проявів недбалого ставлення не було виявлено. Підопічні охоче йдуть на контакт, персонал виконує свою нелегку роботу добросовісно»,- додала Наталя Заболотна.

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерій Ольховий повідомив, що особисто відвідував у лікарні постраждалу Олену та направив листа голові ОДА щодо проведення службової перевірки за фактом недбалого поводження персоналу інтернату .

«За результатами перевірки, санітарка, яка допустила кричуще недбальство, була звільнена, черговій медичній сестрі оголошено догану. Триває перевірка щодо вини інших посадових осіб даного закладу. Мною з’ясовано, що прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України, на даний час слідство триває. На час проведення слідства керівника закладу відсторонено від займаної посади», - поінформував Валерій Ольховий.

Також учасники брифінгу зазначили, що на момент перевірки в закладі було зафіксовано порушення у зберіганні продуктів та медикаментів, а також перевищення допустимих норм температурного режиму у бойлерах: 90 градусів замість рекомендованих 60. Це порушення було виправлено.

«Стосовно недоліків, які були виявлені, будуть застосовуватись відповідні дисциплінарні стягнення. Буде результат кримінального провадження і прийматимуться міри. Проте, маю зазначити, що за останні 5 років у Ладижинському інтернаті проведена колосальна робота. Справді здійснено якісний ривок в частині догляду за підопічними, забезпечення дітям належних комфортних умов перебування і, власне, реабілітації. І нам би дуже не хотілось щоб навколо цього закладу здійснювались різні інформаційні маніпуляції, які не відповідають дійсності»,- підсумувала Наталя Заболотна.