У Вінниці тренерам та інструкторам міських ДЮСШ підвищили зарплату

Зарплати викладачів вінницьких міських дитячо-юнацьких спортшкіл збільшаться. Відсоток зростання – від 20% до 70% до посадового окладу, і залежатиме він від категорії. Тренер вищої категорії може розраховувати на зарплатню орієнтовно в 10 700 грн «на руки». Дотепер вона становила близько 6,5 тис. грн. Додаткові кошти на підвищення зарплат для 115 тренерів та 37 працівників спортивних шкіл передбачили в бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. За таке рішення сьогодні проголосували депутати міської ради під час сесії.

У Вінниці за останні роки в рамках фінансової децентралізації досить серйозно посилили фінансування спортивної галузі. Розвивається спортивна інфраструктура, на базі шкіл будують стадіони і мультикомплекси. Наразі триває реконструкція з відповідним благоустроєм спорткомплексу по Янгеля з басейном та залами для різних видів спорту.

Крім сучасних і комфортних умов для занять спортом дуже важливим є кадровий потенціал. Сьогодні зарплатня тренера вищої категорії у межах 6,2 – 6,5 тисяч гривень, і є потреба підняття заробітних плат. Тому депутати схвалили рішення про підвищення зарплат.

«Це важливе рішення. Надбавки робимо для тренерів та працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Наприклад, тренер вищої категорії вже буде отримувати на 4200 грн більшу зарплату. В середньому по галузі заробітна плата підвищиться на 2500 тис грн», – сказав міський голова Сергій Моргунов.

У зв’язку з цим, в бюджеті громади передбачається додаткових 7 млн грн на фонд заробітної плати для МДЮСШ. Чим вища категорія тренера – тим більшою буде зарплата. Так, працівник вищої кваліфікаційної категорії в середньому отримає «чистими» додатково до нинішньої зарплати 4210 грн, першої категорії – 3020 грн, другої – 730 грн, без категорії – 230 грн. Також більше нарахують працівникам адміністративного складу, зокрема інструкторам-методистам – в середньому це додатково 2100 грн «на руки».

Загалом підвищення зарплатні відчують понад 150 працівників усіх МДЮСШ, де займаються більш ніж 2,5 тис. дітей.