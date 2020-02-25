Публічний діалог: «Державна стратегія з рідкісних захворювань»

Публічний діалог: «Державна стратегія з рідкісних захворювань»

Укрінформ

До участі в даному заході будуть запрошені представники влади, Міністерства охорони здоров’я України, Департаментів охорони здоров’я регіонів України, представники виробників інноваційних ліків, лікарі-експерти з орфанних напрямків та представники громадськості.

Місце проведення: Офіс KPMG в Україні (вул. Московська, 32/2, м. Київ)

Дата: 28 лютого 2020 року, м. Київ

Час

Подія та спікери

9.30-10.00

Кава-брейк, реєстрація учасників

10.00

Демонстрація соціального ролику до Дня рідкісних (орфанних) захворювань

10.15

Відкриття з’їзду, вітальне слово учасникам Сергія Попова, партнера, керівника відділу податкового та юридичного консультування KPMG в Україні, Тетяни Кулеши, Голови Ради Громадської Спілки «Орфанні захворювання України»

Звернення орфанної спільноти до Президента України

10.15-11.15

Блок 1. Державна стратегія з рідкісних захворювань: виклики для України. Кроки до вирішення

Модератор: Андрій Куликов, журналіст, редактор, радіо- та телеведучий, актор, медіа-експерт та медіа-тренер

  • Виступ представника Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування

  • Виступ представника Міністерства охорони здоров’я України

  • Виступ представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

  • Виступ представника Уповноваженого Президента України з прав дитини

  • Виступ представника Керівника Представництва ПРООН в Україні

  • Виступ представника ДП «Медичні закупівлі України»

  • Дискусія: питання та відповіді

11.15-13.00

Блок 2 – Презентація та обговорення Державної стратегії з рідкісних захворювань: погляд учасників даного процесу

Модератор: Андрій Куликов

  • Презентація стратегії Партнером Юридичної компанії «Правовий альянс» (Д. Алешко)

  • Обговорення лікарями-експертами впровадження стратегії (представники «ОХМАТДИТ», Центру легеневої гіпертензії та ін.)

  • Обговорення представниками Київської міської ради (О. Гелевей, М. Поворозник) та Департаменту охорони здоров’я КМДА (В. Гінзбург) впровадження стратегії

  • Обговорення представниками виробників інноваційних ліків впровадження стратегії

  • Обговорення представниками громадської спільноти впровадження стратегії

  • Дискусія: питання та відповіді

13.00-14.00

Блок 3 – Обговорення та підписання резолюції даного заходу

Модератор: Андрій Куликов

  • Дискусія: питання та відповіді

14.00-14.30

Кава-брейк

Акредитація на подію обов'язкова:

за посиланням https://forms.gle/Q6Bup8kgaXSZhdW87

або за телефоном 093 861 13 85 Дзюба Ольга (координатор)

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