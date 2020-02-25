Публічний діалог: «Державна стратегія з рідкісних захворювань»
До участі в даному заході будуть запрошені представники влади, Міністерства охорони здоров’я України, Департаментів охорони здоров’я регіонів України, представники виробників інноваційних ліків, лікарі-експерти з орфанних напрямків та представники громадськості.
Місце проведення: Офіс KPMG в Україні (вул. Московська, 32/2, м. Київ)
Дата: 28 лютого 2020 року, м. Київ
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Час
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Подія та спікери
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9.30-10.00
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Кава-брейк, реєстрація учасників
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10.00
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Демонстрація соціального ролику до Дня рідкісних (орфанних) захворювань
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10.15
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Відкриття з’їзду, вітальне слово учасникам Сергія Попова, партнера, керівника відділу податкового та юридичного консультування KPMG в Україні, Тетяни Кулеши, Голови Ради Громадської Спілки «Орфанні захворювання України»
Звернення орфанної спільноти до Президента України
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10.15-11.15
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Блок № 1. Державна стратегія з рідкісних захворювань: виклики для України. Кроки до вирішення
Модератор: Андрій Куликов, журналіст, редактор, радіо- та телеведучий, актор, медіа-експерт та медіа-тренер
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11.15-13.00
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Блок № 2 – Презентація та обговорення Державної стратегії з рідкісних захворювань: погляд учасників даного процесу
Модератор: Андрій Куликов
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13.00-14.00
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Блок № 3 – Обговорення та підписання резолюції даного заходу
Модератор: Андрій Куликов
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14.00-14.30
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Кава-брейк
Акредитація на подію обов'язкова:
за посиланням https://forms.gle/Q6Bup8kgaXSZhdW87
або за телефоном 093 861 13 85 Дзюба Ольга (координатор)