Публічний діалог: «Державна стратегія з рідкісних захворювань»

10.15-11.15

Блок № 1. Державна стратегія з рідкісних захворювань: виклики для України. Кроки до вирішення Модератор: Андрій Куликов, журналіст, редактор, радіо- та телеведучий, актор, медіа-експерт та медіа-тренер