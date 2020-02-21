Найпоширеніші міфи про дивани: підтвердити чи спростувати?

Навряд чи хтось стане сперечатися, що диван — один з найважливіших атрибутів в будь-якому будинку або квартирі. Це меблі, які можуть служити і місцем для сну, і центром сімейних і дружніх посиденьок, і місцем, де можна повалятися перед телевізором.

Правильно купити диван — справа відповідальна і серйозна, але у тих, хто стикається з цим нечасто, здатна викликати складності. Крім того, ситуація з вибором ускладнюється великою кількістю міфів, що існують навколо цього предмета меблів. Спробуємо розібратися, чи варто до них прислухатися.

Чи варто прислухатися до чуток про дивани?

Міф №1. Якщо диван (або будь-які інші меблі) виготовлений з натуральних матеріалів, він буде більш довговічним

Насправді синтетичні матеріали зараз виготовляють так, що вони виходять більш довговічними і стійкими до зносу, ніж натуральні. Крім того, синтетичні матеріали — це несприятливе для хвороботворних організмів середовище, на відміну від натуральних.

Міф №2. Кутовий диван займе більше місця, ніж звичайний

Найчастіше дизайнери рекомендують кутові моделі для малогабаритних і однокімнатних квартир. Але — не з цієї причини. В розкладеному вигляді обидва вироби займуть приблизно однакову площу, а кутові мають перевагу у вигляді більшої багатофункціональності, оскільки часто оснащені потайними сховищами, полками і навіть викотними столиками.

Міф №3. Пружинний диван краще поролонового

Старий міф, який живе ще з радянських часів, коли пружинним диванам зовсім не було ніякої альтернативи. Насправді ж довговічність обох варіантів приблизно однакова, різниця лише в тому, що поролоновий блок замінити набагато простіше, ніж пружинний.

Міф №4. Шкіряна оббивка більш довговічна

Шкіра — дуже вибагливий у догляді матеріал, тому, якщо не доглядати за такою оббивкою належним чином, вона досить швидко втратить привабливий вигляд. Тим більше, якщо мова йде про штучну шкіру.

Ось і виходить, що жоден з популярних міфів про дивани в сучасних реаліях не має під собою жодних підстав, щоб до них прислухатися. А тому просто вибирайте вподобану модель і облаштовуйте інтер'єр!