З березня тренерам вінницьких муніципальних ДЮСШ піднімуть зарплату

Зарплати викладачів вінницьких муніципальних дитячо-юнацьких спортшкіл уже з березня збільшаться на 20-70% до посадового окладу залежно від категорії. Тренер вищої категорії може розраховувати на 10700 грн щомісячної зарплатні «на руки» проти нинішньої, розмір якої до 6,5 тис. грн. Додаткові кошти на підвищення зарплат для 115 тренерів та 37 працівників спортивних шкіл передбачать у бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет міської ради.

Ухвалене виконкомом рішення наприкінці лютого має розглянути сесія Вінницької міської ради. Якщо депутати його підтримають, то з 1 березня зростуть зарплати у 115 тренерів-викладачів муніципальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

«За останні роки в рамках фінансової децентралізації ми досить серйозно посилили фінансування спортивної галузі. Створюємо спортивну інфраструктуру, на базі наших шкіл будуємо стадіони і мультикомплекси. Наприклад, стадіон у Палаці дітей та юнацтва, 20-та школа. Сьогодні працюємо по №33-й школі. В цьому році наше завдання – завершити реконструкцію з відповідним благоустроєм спорткомплексу по Янгеля з басейном та залами для різних видів спорту. Але все це добре, коли ми маємо потужний кадровий потенціал, - зазначив міський голова Сергій Моргунов. – Розуміючи, що сьогодні зарплатня тренера вищої категорії у межах 6,2 – 6,5 тисяч гривень, є потреба підняття заробітних плат. Ми їх піднімаємо згідно цього рішення від 20% до 70%. І, наприклад, якщо ми говоримо про цю ж саму заробітну плату тренера вищої категорії, то після підняття він буде отримувати 10700 грн «на руки». Даний проект рішення ми виносимо на сесію міської ради, і я впевнений, що депутати його підтримають. Ми передбачаємо в бюджеті громади плюс 7 млн грн на фонд заробітної плати для МДЮСШ. Адже саме головне – це збереження наших кадрів і відповідна професійна підготовка наших дітей».

Чим вища категорія тренера – тим більшою буде зарплата. Так, працівник вищої кваліфікаційної категорії в середньому отримає «чистими» додатково до нинішньої зарплати 4210 грн, першої категорії – 3020 грн, другої – 730 грн, без категорії – 230 грн. Також більше нарахують працівникам адміністративного складу, зокрема інструкторам-методистам – в середньому це додатково 2100 грн «на руки».

Загалом підвищення зарплатні відчують понад 150 працівників МДЮСШ.

На оплату праці у зв’язку з підвищенням до кінця року додатково потрібно спрямувати майже 7 млн грн з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

У Вінниці працюють 7 муніципальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займається більше 2,5 тисячі дітей.