Віктор Лещинський: «Наш альянс несе знання про нові технології та зміни у будівництві в регіони і змінює ситуацію в галузі»

«За два роки провідні фахівці незалежної експертизи ПРОЕКСП та Національного експертно-будівельного альянсу України провели безкоштовні освітні семінари у 14 регіонах України. Вінниця – п’ятнадцятий. Ми тут удруге і відчуваємо потужні зміни й потребу знань про зміни у будівельній галузі», - відзначив Віктор Лещинський, президент НЕБАУ. Громадсько-професійна спілка НЕБАУ сьогодні під час освітнього семінару «Актуальні питання проектування, експертизи проектно-кошторисної документації та будівництва» дала можливість поділитись знаннями десяти фахівцям. Серед них особливий інтерес викликала доповідь Романа Сиромятнікова, директора будівельної експертизи «СПЕКТР».

«Судові експерти «СПЕКТРу» - атестовані Мінюстом і мають досвід роботи в галузі не менше 15 років, всі необхідні дослідження ми проводимо повіреним або сертифікованим обладнанням, і всі заключення нашої експертизи – це впевненість і безпека замовників», - заявив керівник «СПЕКТРу».

Представники незалежної експертної організації «ПРОЕКСП» під час семінару ознайомили колег з Вінничини про нове в тендерному законодавстві-2020, оскарженні в АМКУ, нові підходи в охороні праці.

Вінницька область має чимало історичних архітектурних пам’яток і практика використання 3D-сканування під час моніторингу реконструкції, будівництва та експлуатації – викликала особливий інтерес. Маловідомий факт, але для реконструкції після пожежі собору Нотр Дам де Парі, креслення знайшли саме в українських фахівців, які робили 3D-модель собору.

«Десять доповідей під час освітнього семінару, проведеного НЕБАУ у Вінниці – це презентація величезного обсягу знань та практичних вмінь учасників альянсу. Це – велика команда, якій під силу втілити найсміливіші проекти з будівництва та модернізації інфраструктури, житла й соціальних об’єктів», - так охарактеризував громадсько-професійну спілку президент Віктор Лещинський.

Представник альянсу у Вінницькому регіоні Сергій Прохоров відзначив, що НЕБАу став авторитетним майданчиком для обміну професійною інформацією фахівцям, що не мали можливості спілкуватись багато років.

Національний експертно-будівельний альянс України – горизонтально-інтегрована громадська організація. Об’єднує близько двох тисяч провідних експертів, науковців та практиків.

Проведення освітніх семінарів – традиція, яка допомагає не лише підвищувати рівень проектів, що надходять на експертизу з регіонів, а розширювати кількість фахівців, що приєднуються до Національного експертно-будівельного альянсу.