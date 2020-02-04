УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
1. Затвердити новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Указу Президента України від 21 грудня 2016 року № 566 «Питання Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
13 січня 2020 року
№3/2020
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 січня 2020 року № 3/2020
СКЛАД
Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
БОРОДЯНСЬКИЙ
Володимир Володимирович - Міністр культури, молоді та спорту України, голова Ради
БАЛАШОВА
Ольга Олександрівна -заступник генерального директора Національного художнього музею України (за згодою)
БОРЗОВ
Сергій Сергійович -Керівник Державного управління справами
БУЦА
Юрій Богданович -Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом
ВИШЛІНСЬКИЙ
Гліб Вікторович -виконавчий директор громадської організації «Центр економічної стратегії» (за згодою)
ЗЕЛЕНСЬКА
Олена Володимирівна -дружина Президента України (за згодою)
КАРП’ЯК
Вадим Дмитрович -журналіст, культуролог (за згодою)
КЕБУЛАДЗЕ
Вахтанг Іванович -філософ, письменник (за згодою)
КУЛЕБА
Дмитро Іванович - Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
ЛЕРОС
Гео Багратович - Радник Президента України, народний депутат України (за згодою)
МАЗУРИК
Зеновій Васильович - експерт з музейної справи (за згодою)
ПІОРО
Владислав Ігорович - голова правління громадської організації «Український центр розвитку музейної справи» (за згодою)
ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА
Олеся Богданівна - генеральний директор державного підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», секретар Ради
ПАСХАВЕР
Олександр Йосипович - вчений-економіст (за згодою)
РОЙТБУРД
Олександр Анатолійович - директор комунальної установи «Одеський художній музей» (за згодою)
ЧУЄВА
Катерина Євгенівна - генеральний директор Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (за згодою).
Керівник Офісу
Президента України А.БОГДАН