УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Укрінформ
Питання Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» 

1. Затвердити новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Указу Президента України від 21 грудня 2016 року № 566 «Питання Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                        В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

          м. Київ 

13 січня 2020 року

      №3/2020

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Указом Президента України 

від 13 січня 2020 року № 3/2020

СКЛАД 

Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

БОРОДЯНСЬКИЙ 

Володимир Володимирович                - Міністр культури, молоді та спорту України, голова Ради

БАЛАШОВА 

Ольга Олександрівна                           -заступник генерального директора Національного                                                                          художнього музею України (за згодою)

БОРЗОВ 

Сергій Сергійович                                 -Керівник Державного управління справами

БУЦА 

Юрій Богданович                                  -Урядовий уповноважений з питань управління                                                                                 державним боргом

ВИШЛІНСЬКИЙ 

Гліб Вікторович                                    -виконавчий директор громадської організації «Центр                                                                        економічної стратегії» (за згодою)

ЗЕЛЕНСЬКА 

Олена Володимирівна                        -дружина Президента України (за згодою)

КАРП’ЯК 

Вадим Дмитрович                              -журналіст, культуролог (за згодою)

КЕБУЛАДЗЕ 

Вахтанг Іванович                                -філософ, письменник (за згодою)

КУЛЕБА 

Дмитро Іванович                                - Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та                                                                                євроатлантичної інтеграції України

ЛЕРОС 

Гео Багратович                                 - Радник Президента України, народний депутат України                                                                  (за згодою)

МАЗУРИК 

Зеновій Васильович                         - експерт з музейної справи (за згодою)

ПІОРО 

Владислав Ігорович                         - голова правління громадської організації «Український                                                                    центр розвитку музейної справи» (за згодою)

ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА 

Олеся Богданівна                           - генеральний директор державного підприємства                                                                           «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс                                                         «Мистецький арсенал», секретар Ради

ПАСХАВЕР 

Олександр Йосипович                     - вчений-економіст (за згодою)

РОЙТБУРД 

Олександр Анатолійович                  - директор комунальної установи «Одеський художній                                                                      музей» (за згодою)

ЧУЄВА 

Катерина Євгенівна                            - генеральний директор Національного музею мистецтв                                                                  імені Богдана та Варвари Ханенків (за згодою).

Керівник Офісу 

Президента України                                                                                          А.БОГДАН

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