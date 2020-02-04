УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»

1. Затвердити новий склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Указу Президента України від 21 грудня 2016 року № 566 «Питання Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

13 січня 2020 року

№3/2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 січня 2020 року № 3/2020

СКЛАД

Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

БОРОДЯНСЬКИЙ

Володимир Володимирович - Міністр культури, молоді та спорту України, голова Ради

БАЛАШОВА

Ольга Олександрівна -заступник генерального директора Національного художнього музею України (за згодою)

БОРЗОВ

Сергій Сергійович -Керівник Державного управління справами

БУЦА

Юрій Богданович -Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом

ВИШЛІНСЬКИЙ

Гліб Вікторович -виконавчий директор громадської організації «Центр економічної стратегії» (за згодою)

ЗЕЛЕНСЬКА

Олена Володимирівна -дружина Президента України (за згодою)

КАРП’ЯК

Вадим Дмитрович -журналіст, культуролог (за згодою)

КЕБУЛАДЗЕ

Вахтанг Іванович -філософ, письменник (за згодою)

КУЛЕБА

Дмитро Іванович - Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

ЛЕРОС

Гео Багратович - Радник Президента України, народний депутат України (за згодою)

МАЗУРИК

Зеновій Васильович - експерт з музейної справи (за згодою)

ПІОРО

Владислав Ігорович - голова правління громадської організації «Український центр розвитку музейної справи» (за згодою)

ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА

Олеся Богданівна - генеральний директор державного підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», секретар Ради

ПАСХАВЕР

Олександр Йосипович - вчений-економіст (за згодою)

РОЙТБУРД

Олександр Анатолійович - директор комунальної установи «Одеський художній музей» (за згодою)

ЧУЄВА

Катерина Євгенівна - генеральний директор Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (за згодою).

Керівник Офісу

Президента України А.БОГДАН