ЗАКОН УКРАЇНИ
Укрінформ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):
1) у статті 1:
у частині першій:
у пункті 4:
в абзаці першому слова "на предмет" замінити словами "на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти";
абзаци другий - четвертий виключити;
пункти 8, 13 і 15 викласти в такій редакції:
"8) галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей";