ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):

1) у статті 1:

у частині першій:

у пункті 4:

в абзаці першому слова "на предмет" замінити словами "на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти";

абзаци другий - четвертий виключити;

пункти 8, 13 і 15 викласти в такій редакції:

"8) галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей";

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