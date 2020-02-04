ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) у статті 79-1:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 79-1. Земельна ділянка як об’єкт цивільних прав";

доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"13. Земельна ділянка припиняє існування як об’єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасовується в разі:

поділу або об’єднання земельних ділянок;

скасування державної реєстрації земельної ділянки на підставі судового рішення внаслідок визнання незаконною такої державної реєстрації;

якщо речове право на земельну ділянку, зареєстровану в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", не було зареєстровано протягом року з вини заявника.

Ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки допускається виключно з одночасним припиненням таким рішенням усіх речових прав, їх обтяжень, зареєстрованих щодо такої земельної ділянки (за наявності таких прав, обтяжень)";

2) частину другу статті 100 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

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