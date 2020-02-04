УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента України від 26 серпня 2015 року № 508 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України

1. Внести до Указу Президента України від 26 серпня 2015 року № 508 «Про заходи щодо створення меморіалу українських героїв» зміни, виклавши його текст у такій редакції:

«З метою увічнення пам’яті про воїнів, які віддали своє життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України у протистоянні російській агресії, українських борців за незалежність у ХХ столітті, збереження національної пам’яті для наступних поколінь про мужність і патріотизм захисників Української держави постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв та затвердити його персональний склад;

2) здійснити організаційне забезпечення реалізації заходів щодо створення меморіалу українських героїв, передбачивши, зокрема:

підготовку проекту концепції меморіалу українських героїв;

організацію та проведення за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об’єднань громадського обговорення проекту концепції меморіалу українських героїв та пропозицій щодо визначення місця розташування у столиці України - місті Києві меморіалу українських героїв;

розроблення з урахуванням результатів обговорення та затвердження концепції меморіалу українських героїв;

проведення в установленому порядку архітектурного конкурсу на створення меморіалу українських героїв;

3) забезпечити широке висвітлення заходів зі створення меморіалу українських героїв, зокрема, пов’язаних із вшануванням борців за свободу, незалежність i територіальну цілісність України, презентацією вітчизняного та міжнародного досвіду зі створення меморіалів, обговоренням пропозицій щодо концепції меморіалу українських героїв та архітектурного конкурсу з його створення».

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 7 статті 1 Указу Президента України від 5 жовтня 2016 року № 431 «Про внесення змін до деяких актів Президента України»;

Розпорядження Президента України від 23 листопада 2015 року № 770 «Про Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв»;

Розпорядження Президента України від 4 липня 2017 року № 141 «Про зміни у складі Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

14 січня 2020 року

№9/2020