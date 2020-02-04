ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік" такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці третьому цифри "1.182.010.356,6" та "129.331.527,2" замінити відповідно цифрами "1.184.010.356,6" та "131.331.527,2";

в абзаці шостому цифри "94.275.720" та "21.910.209,3" замінити відповідно цифрами "96.275.720" та "23.910.209,3".

2. Статтю 12 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики".

3. Статтю 14 доповнити пунктом 29 такого змісту:

"29) забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону)".

4. Внести зміни до додатків № 2 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, з урахуванням положень Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

14 січня 2020 року

№ 436-IX