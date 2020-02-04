ЗАКОН УКРАЇНИ
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік" такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці третьому цифри "1.182.010.356,6" та "129.331.527,2" замінити відповідно цифрами "1.184.010.356,6" та "131.331.527,2";
в абзаці шостому цифри "94.275.720" та "21.910.209,3" замінити відповідно цифрами "96.275.720" та "23.910.209,3".
2. Статтю 12 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики".
3. Статтю 14 доповнити пунктом 29 такого змісту:
"29) забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону)".
4. Внести зміни до додатків № 2 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, з урахуванням положень Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 січня 2020 року
№ 436-IX