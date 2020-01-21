Моцарт. Ансамбль «Київські солісти»

26 січня у Національній філармонії України Національний камерний ансамбль «Київські солісти» під орудою диригента Антонія Кедровського представить музику Вольфганга Амадея Моцарта, якому 27 січня було би 264.

Цього вечора солістами виступлять молоді, але відомі, скрипалі Марко Комонько та Олександр Корнєв, а також – кларнетист Селвадоре Ряхні (Ісландія-Естонія).

Марко Комонько

Олександр Корнєв

Селвадоре Ряхні

Музику Моцарта люблять всі чи майже всі. У виконанні неперевершених виконавців звучатимуть переважно твори, які Моцарт написав у 1770-ті роки. Зокрема, Симфонію №29 створено Моцартом 1774 року, коли молодий композитор був в Італії. На цей час, у його творчому доробку вже налічувалися, зокрема, кілька духовних творів, сонати та, звісно, опери. Так, наприклад, у цей час Мілані із успіхом поставлені «Мітрідат, цар Понтійський» та «Лучіо Сілла».

Однак, Концерт для кларнета ля мажор – один із останніх творів Моцарта. Саме цей концерт із оркестром є й одним із найвідоміших та найпопулярніших у репертуарі кларнетистів.

Подаруйте собі вечір вишуканої класики!

Вартість квитків – 80-400 грн.

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