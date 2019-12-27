Міський голова Вінниці прозвітував перед громадою за рік роботи

У п’ятницю, на останній у цьому році сесії міської ради, Вінницький міський голова Сергій Моргунов прозвітував про виконання пріоритетів Стратегії «Вінниця-2020».

Пріоритет 1: Сильна місцева громада

Сергій Моргунов нагадав, що у цьому році міською радою було ухвалено Концепцію інтегрованого розвитку «Вінниця-2030», затверджено план реалізації та каталог стратегічних проектів, сформовано перелік індикаторів та систему статистичного моніторингу. Втілено в життя 12 проектів-переможців в рамках «Бюджету громадських ініціатив-2019», проведено конкурс і уже визначено 12 проектів на 2020 рік. Продовжилась співпраця з ГО – в рамках Програми фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства (NGO) на реалізацію соціально-культурних проектів надано фінансову підтримку на реалізацію 12 проектів в сумі 972 тис. грн.

У 2019 році у всіх ЦНАПах запровадили нові послуги з реєстрації актів цивільного стану: державна реєстрація народження, шлюбу, зміни імені тощо. Створено довідково-консультаційний «Call-центр» Прозорого офісу за єдиним номером 65-50-50. Як і обіцяли – створили віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП в смт Десна. У всіх дитячих кімнатах Прозорих офісів створені умови для матерів з немовлятами - є пеленальні столики та умови для годування діток груддю.

«Продовжуємо працювати над розвитком відкритих даних – на нашому Порталі відкритих даних. До цієї роботи залучено 115 підрозділів, комунальних підприємств та закладів, які публікують свої дані, в тому числі фінансові. Цей процес триває безперервно, додається нова інформація. Вінниця посіла 2 місце в Україні за рівнем прозорості органів місцевої та регіональної влади, дослідження проводив Міжнародний центр перспективних досліджень. Також – 1 місце в Рейтингу прозорості інвестиційного сектору 100 найбільших міст України, яку проводила антикорупційна організації Transparency International», – зазначив Сергій Моргунов.

Камерами Ситуаційного центру з початку року зафіксовано 16 300 правопорушень (зокрема, це порушення ПДР, викрадення авто, вандалізм, крадіжки, вимагання, грабежі, шахрайства, незаконний обіг наркотиків та ін.). Матеріали по яких передаються в поліцію. У 2019-му було впроваджено систему відеоаналітики із застосуванням штучного інтелекту – ним обладнані частина камер Ситуаційного центру.

Запроваджується система е-квитка з допомогою Муніципальної карти вінничанина. Замовлено 67 тисяч пільгових Муніципальних карток – видано уже 22 тис. З грудня е-квиток працює у трамваях. Триває підключення до програмного забезпечення тролейбусів (щодня по 20 одиниць) та навчання водіїв.

Пріоритет 2: Економічний розвиток

Щодо сфери економіки, то в цьому році введено І чергу заводу з виробництва фотопанелей для сонячних станцій ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ» - перший завод в Україні по виробництву сонячних панелей в промислових масштабах. Підписано Меморандум з ТОВ «Укро-експертпостач» щодо будівництва заводу з виробництва лецитину на території Вінницького індустріального парку. Створено та зареєстровано ІІІ-й індустріальний парк «Вінтер Спорт». Для залучення інвесторів збудовано 6,9 км мереж водопроводу та каналізації до Вінницького індустріального парку, будують газові мережі, розпочато будівництво під’їзної дороги.

Міською радою затверджено Концепцію розвитку Вінницького інноваційно-технологічного парку «Кристал».

Презентовано та розпочато застосування бренду міста Вінниці «Місто ідей» та створено інформаційно-туристичний сайт https://vinnytsia.city/

Проведено тендер та визначено переможця на проведення реконструкції злітно-посадкової смуги КП «Міжнародний аеропорт Вінниця» - проведена величезна робота, але далі все залежить від державного фінансування.

«Протягом трьох років ми виготовили проектно-кошторисну документацію, пройшли експертизу, через систему «Прозоро» визначили компанію переможця, яка згідно з угодою, перерахувала гарантійні кошти на наше комунальне підприємство. Минулим Урядом було передбачено 300 млн на початок цих робіт. Нажаль, на сьогоднішній день з Урядом в нас триває дискусія щодо доцільності продовження цього проекту. Для вінничан – це досить важливий проект не тільки для міста, а й для всього регіону, і ми будемо звертатися в тому числі до народних депутатів щодо підтримки реалізації цього проекту. Адже, діючий аеропорт підвищить інвестиційну привабливість міста, дозволить активізувати малий і середній бізнес, створить додаткові можливості для подорожей вінничан і жителів нашого регіону», - зазначив Сергій Моргунов.

Обсяг реалізації продукції за 2019 р. очікується в сумі 34,2 млрд грн (+ 8,6%). Середньомісячна з/п по місту (на ІІІ квартал 2019) – 10 253 грн. Середньооблікова кількість штатних працівників по Вінниці – 100 635 осіб.

Агентством «IBI – рейтинг» протягом останніх 3 років підтверджено рейтинг інвестиційної привабливості міста на рівні «invA+» – висока інвестиційна привабливість. Агентством «Кредит рейтинг» підтверджено рейтинг інвестиційної привабливості на рівні «uaINV4+» - високий рівень.

Пріоритет 3: Інфраструктура

У 2019 році завершено IV етап швейцарського проекту з енергоефективності. Встановлено 836 світлодіодних світильників. Вінниця успішно пройшла аудит і вдруге підтвердила сертифікат «Європейська енергетична відзнака», яку отримала першою у Східній Європі у 2015 році.

«Ми змогли реконструювати та капітально відремонтувати 12 вулиць або 10 км доріг, 13 тротуарів протяжністю 4,4 км, 2 перехрестя. Одне з них – на в’їзді в місто на перетині Хмельницького і Барського шосе. Це перехрестя потребувало нашої уваги з точки зору безпеки пішоходів. Аналогічно на Максимовича. Буквально днями ми зробили острівці безпеки на площі Героїв Майдану. На сьогоднішній день ми цей процес будемо продовжувати. За програмою співфінансування з мешканцями приватного сектору заасфальтовано 20 вулиць, або майже 5 км», – каже Сергій Моргунов.

Продовжується розвиток велоінфраструктури: в 2019 облаштовано 11 км нових велодоріжок та велосмуг, встановлено 10 вело-СТО. На базі КП «ВТК» в рамках пілотного проекту зібрано 4 тролейбуси VinLine; проведено КВР 4 автобусів в рамках продовження програми.

Запровадили АСКДР по вулицях Київська-Брацлавська-Лебединського-Немирівське шосе, а також по Хмельницькому шосе. Виконано реконструкцію 8 км мереж водовідведення та водопостачання та збудовано КНС в мікрорайоні «Старе місто». Проведено будівництво та реконструкцію 2,3 км мереж зливової каналізації на 12 вулицях. За програмою співфінансування з мешканцями приватного сектору збудовано 5,5 км мереж водовідведення та водопостачання.

Проведено капремонт конструктивних елементів 154 багатоповерхівок: 37 будинків – за кошти місцевого бюджету як перший капітальний ремонт після створення ОСББ, 117 будинків – на умовах співфінансування з мешканцями. Крім того, у 2019 році проведено комплексний ремонт 28 прибудинкових територій – досить великий обсяг робіт, але на 2020 планується ще більше.

Підписано Меморандум із польськими партнерами Domat Consulting про реалізацію інвестиційного проекту з будівництва сучасного сміттєпереробного комплексу з глибинною переробкою відходів неподалік с. Людавки. Модель переробки сміття буде впроваджуватись як у Кельце – за всіма європейськими стандартами. Реалізація проекту планується впродовж 3 років. Наразі інвестор розробляє ПКД. Паралельно у місті триває робота над організацією роздільного збору відходів. У 2019 побудовано два підземних контейнерних майданчика (вул. Замостянська і Мури). На 2020 планується зробити ще три.

Також у цьому році закуплено ще один земснаряд та баржу для продовження очищення річки Південний Буг; виготовлено ПКД на поетапне очищення річки в межах міста.

Пріоритет 4: Соціальне життя

В цьому році здані в експлуатацію 2 ДНЗ: по вул. Замостянській (садок на 4 групи) та Трамвайній (на 5 груп). Розпочато масштабний 2-річний проект по утепленню 15 закладів освіти, з яких три садочки (№18,30,42) – уже зроблені. Повністю утеплено будівлі 2 шкіл (№17,8).

В усіх ДНЗ в цьому році встановлені системи 9-ступеневого очищення питної води. Завершено програму по придбанню пароконвектоматів для харчоблоків садочків – в 2019 їх докупили ще для 10 садочків. Збудували спортядро для школи №20, багатофункціональний спортивний майданчик для школи №22, дитячі майданчики в школах №№8,9.

Продовжується будівництво регіонального центру серцево-судинної патології у співпраці зі Світовим банком та нового хірургічного корпусу МКЛ ШМД. Завершено термомодернізацію пологового будинку ЦМтаД.

В галузі культури проведено утеплення та капремонт приміщення бібліотеки-філії №13, придбано та встановлено цифрове обладнання у кінотеатрі «Родина». У цьому році запроваджено конкурс «Бюджет шкільних ініціатив». Завдяки якому Вінниця виграла престижну міжнародну премію ЮНІСЕФ “Child Friendly Cities Inspire Awards” на міжнародному конкурсі міст, дружніх до дітей, у номінації «Участь дітей та молоді в житті міста».

Станом на 1 грудня 2019 року надано субсидії 27,1 тис. вінницьких сімей, що становить – 18,1% домогосподарств міста. Середній розмір субсидії – 1215 грн.

Пріоритет 5: Просторовий розвиток

У 2019 році у Вінниці з’явились одразу кілька оновлених зон відпочинку: завершено масштабну реконструкцію вул. Замостянської, вхідної групи Центрального парку, озера по вул. Максимовича. Продовжилась програма реконструкції історичних будівель: завершено реконструкцію фасаду будинку по вул. Соборній, 101, тривають роботи по вул. Соловйова, 3.

Продовжилась програма впорядкування вивісок – цьогоріч роботи тривали на 4 вулицях, де було впорядковано 344 вивіски. Відкрито пам’ятник Магдебурзькому праву – один з найстаріших пам'ятників Вінниці, якому майже сто років. Але повернувся він до міста після 45 років «мандрів».