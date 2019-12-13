Як інтер'єр офісу впливає на успішність компанії і продуктивність співробітників

Активний розвиток і зростання IT-бізнесу в Україні змінює офісну культуру. Фахівці Partner Design розповіли, чому представники успішних компаній приділяють увагу організації офісного простору і як це позначається на співробітниках.

По-перше, це красиво

Світлий і просторий офіс дозволяє відчувати себе комфортно і пробуджує бажання працювати, тим більше, коли для цього створені умови на зразок комфортного робочого місця і затишній зони відпочинку.

Найчастіше великі компанії вибирають для офісів стиль лофт, що передбачає простір, мінімум елементів, використання натуральних матеріалів: дерева, каменю і скла. У таких приміщеннях вільно дихається і відчувається прихована міць. Це стимулює роботу мозку і веде до підвищення працездатності.

Інтер'єр і статус

Креативний дизайн офісу розповість про компанію більше, ніж презентація. Тому потенційні інвестори вважають за краще зустрічатися в офісі, щоб на місці оцінити рівень компанії. Завдяки інтер'єру можна оцінити стан справ, дізнатися, чи піклується керівництво про співробітників і гостей, чи хвилює його комфорт партнерів. Хороший дизайн демонструє цінності компанії і може показати, чи думають в ній про екологію, чи стежать за розвитком технологій, чи є у керівництва почуття прекрасного.

Питання інтер'єру так влилися в корпоративну культуру, що сучасні гіганти інвестують в свої об'єкти мільйони і змагаються, у кого офіс крутіше, наймаючи дизайнерів зі світовим ім'ям. Це логічно — якщо хочеш залучити інвесторів чи топових фахівців, всі методи хороші, так чому б не почати вражати ще на моменті підходу до офісної будівлі?

Як отримати проект офісу мрії

Інтер'єрні проекти для кожної конкретної компанії повинні розроблятися індивідуально з урахуванням площі, профілю, кількості співробітників і організації робочого процесу. Фахівці Partner Design починають з попередньої консультації: з'ясовують основні моменти, обговорюють особливості і вислуховують ідеї замовника.

Після приходить час замірів і розробки креслень. Етап дозволяє оцінити прийдешні зміни, внести правки і затвердити кінцевий проект для розрахунку витрат. Кошторис за затвердженим проектом надається замовнику, після чого можна приступати до візуалізації. Partner Design готує 3D-візуалізацію інтер'єру, яка демонструє кінцевий результат — офіс мрії, розроблений під потреби компанії з урахуванням корпоративного стилю і цінностей.

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