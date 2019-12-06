Дякуємо нашим мужнім військовим за звитягу та непохитність у захисті свободи і незалежності України

В нашій країні сьогодні вітають усіх військових із Днем Збройних Сил України. Держава гарантує своїм захисникам гідний рівень їх соціального захисту.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Напередодні святкування Дня Збройних Сил України, 27.11.2019 року внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», якими передбачено створення нової бюджетної програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил на придбання житла», з обсягом фінансування 200 млн грн. Згідно із затвердженим Порядком використання цих коштів, 100 млн грн буде спрямовано для надання кредитів внутрішньо переміщеним особам та 100 млн грн для кредитування учасників АТО та/або ООС. Кредит буде надаватися на термін до 20 років, а відсоткова ставка становитиме 3% річних.

Також 29 жовтня цього року у Верховній Раді України зареєстрований законопроект, яким передбачено право військовослужбовців, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, залишатися на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у військовій частині за місцем проходження служби військовослужбовців. Крім того, проект спрямований на збільшення окладів військових, поновлення додаткових відпусток та приведення термінології у відповідність до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших законів України.

У Генеральному штабі визнають недосконалість системи грошового забезпечення військових Збройних Сил України, яка, зокрема:

- не дозволяє призначати військових на рівні за військовим званням посади з меншими посадовими окладами;

- має дисбаланс між штатно-посадовими категоріями та розмірами посадових окладів за окремими посадами (капітан може мати посадовий оклад та розмір грошового забезпечення більший ніж у полковника);

- за більшістю нетипових офіцерських посад розміри посадових окладів завищені або занижені (посадові оклади начальників баз та складів зберігання можуть бути більшими за оклад командира бригади).

У цьому зв’язку перспективна система повинна забезпечити, в тому числі дієві стимули для зростання військових у званнях, а не посадах; стимули для тривалого проходження служби; можливість залучення та утримання на службі висококваліфікованих кадрів та фахівців з дефіцитними спеціальностями тощо.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, впродовж 2019 року на урядову «гарячу лінію» постійно надходили звернення з питань забезпечення військових, у тому числі учасників бойових дій та їх родин. Громадяни порушували питання щодо реалізації гарантованого державою права на соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил, пенсійне забезпечення, охорону здоров’я, житлове забезпечення тощо. З початку 2019 року лише з питань соціального забезпечення військовослужбовців надійшло більше 4000 звернень, а стосовно грошового забезпечення – понад 1000.

Військовослужбовці зверталися за допомогою в пошуку медичних закладів, у яких можливо пройти курс психологічної реабілітації; висловлювали невдоволення рішенням МСЕК стосовно встановлених відсотків втрати працездатності внаслідок поранення в зоні проведення ООС та з інших питань.

Надходили також скарги стосовно затримки виплати військовослужбовцям грошового забезпечення, різних видів матеріальної допомоги, розрахункових коштів.

Ось деякі приклади звернень, у яких порушуються питання житлового забезпечення.

Житель м. Дніпро зателефонував на урядову «гарячу лінію» та повідомив, що йому 32 роки, проходить військову службу за контрактом у військовій частині. Має намір отримати або придбати житло за пільговими умовами, але не у військовій частині, де нескінченні черги. Тому заявник просив надати інформацію про те, яка підтримка від органів влади та місцевого самоврядування існує на сьогодні стосовно надання житла військовослужбовцям (учасникам бойових дій). Він, зокрема, цікавився державними програмами, чи фінансуються вони у поточному році та які прогнози на 2020 рік.

У Головному квартирно-експлуатаційному управлінні Збройних Сил України повідомили, що в Міністерстві оборони України будівництво (придбання) житлових приміщень, у тому числі виплата їм грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення, здійснюється за Бюджетною програмою КПКВ 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України». Зокрема, Міноборони з державного бюджету у 2019 році за згаданою Бюджетною програмою передбачає виділення фінансового ресурсу із загального фонду в розмірі 826 200 тис. грн, а в 2020 році – 1 200 000 тис. грн. Виділення військовослужбовцям коштів із державного бюджету за вказаною бюджетною програмою для надання їм пільгових кредитів (у тому числі іпотечних кредитів та виплати компенсації за лізингом) не передбачено.

Водночас, у Міноборони розроблено законопроект, який передбачає, зокрема, як один із перспективних напрямків, пільгове кредитування військовослужбовців та членів їх сімей.

Заявниця з м. Донецьк, внутрішньо переміщена особа, учасниця бойових дій в АТО, просила допомогти з’ясувати, під яким номером вона перебуває у черзі на отримання виплати для придбання житла відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». На попереднє звернення такого ж змісту вона отримала відповідь, у якій зазначено, що відсутнє фінансування. Проте, вона зверталася з проханням надати інформацію, за яким номером зареєстрована в черзі.

У Департаменті соціального захисту населення Дніпровської облдержадміністрації поінформували, що рішенням виконавчого комітету районної у місті Дніпро ради від 19 квітня 2019 року родину заявниці взято на квартирний облік. 3 жовтня 2019 року прийнято рішення про надання учасниці бойових дій грошової компенсації у відповідній сумі. Відповідно до інформації структурних підрозділів з питань соціального захисту населення щодо потреби в наданні грошової компенсації, станом на 21 жовтня 2019 року сформовано попередню черговість осіб на отримання грошової компенсації для придбання житла внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України по області, в якій родина заявниці знаходиться під відповідним номером. Остаточну черговість надання грошової компенсації буде визначено станом на 1 березня 2020 року.

Жителька з Кіровоградщини зателефонувала на урядову «гарячу лінію» від імені чоловіка, 1983 р. н., учасника бойових дій в зоні АТО, особи з інвалідністю ІІ групи. Жінка повідомила, що взимку 2019 року чоловік звернувся до місцевого УПСЗН у Кіровоградській області стосовно виділення йому коштів на отримання житла. Станом на 30.09.2019 р. питання не вирішено. Заявниця просила допомогти з’ясувати, коли чоловік має отримати кошти на купівлю житла як учасник бойових дій в зоні АТО.

У відповіді Маловисківської райдержадміністрації Кіровоградської області зазначається, що рішенням комісії з питань надання грошової компенсації для придбання житла сім’ями загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також осіб з інвалідністю І-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов,18 січня 2019 року чоловіку заявниці призначено грошову компенсацію в сумі близько 600 тис. грн. У разі надходження коштів з державного бюджету, їх буде зараховано на спеціальний рахунок Ощадбанку та повідомлено учасника АТО у триденний термін.

Урядовий контактний центр дякує нашим мужнім військовим за звитягу та непохитність у захисті свободи і незалежності України.

Довідково: за період з 29 листопада по 5 грудня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 28037 звернень, із них телефоном – 25244, через Інтернет – 2793.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.