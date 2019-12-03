Фонд Арсенія Яценюка збирає у Львові Безпековий Форум молодих лідерів

5 грудня 2019 року у Львові відбудеться Безпековий Форум молодих лідерів, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Тема Форуму: «Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити та посилити єдність».

Форум відбувається напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. У центрі розмови – російська агресія проти України і війна на Донбасі.

Нове керівництво України, отримавши масштабну підтримку на президентських та парламентських виборах цього року, заявляє про бажання якнайшвидше досягти миру.

Росія використовує нову ситуацію для просування власних агресивних інтересів. Немає жодних підстав вважати, що Кремль змінив свою стратегію стосовно України і відмовився від наміру встановити повномасштабний контроль над нашою країною.

Українське суспільство очікує на твердість переговорної позиції Києва.

«Червоні лінії» не мають бути перейдені, поразка українських національних інтересів неприпустима.

Чи готова Україна протистояти натискові держави-агресора на цих переговорах, і що нас чекає після них? Чи готові ми зберегти, розвивати і зміцнювати міжнародну коаліцію на підтримку України? Чи не вдасться агресору вплутати нашу державу і наших партнерів у тенета домовленостей, «не вартих паперу, на яких вони написані»?

Відповіді на ці питання отримаємо вже найближчим часом.

Проте українське суспільство не має права залишатися безвільним спостерігачем за політичними процесами, що несуть високий рівень ризику для державної незалежності. Переговори у «нормандському форматі» – лише етап, за яким Україні доведеться вирішувати нові й нові виклики.

Ми повинні створювати нові сенси для зміцнення безпекової складової, готувати нові, якісно вищі, стандарти відповідальної і професійної політики для захисту України.

Саме тому 5 грудня Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» проведе у Львові Безпековий Форум молодих лідерів.

Це перша регіональна зустріч, яка є своєрідним продовженням Безпекового Форуму для молоді, що традиційно проводиться в Києві. Сім років поспіль, понад 500 заявок щороку – це стало стимулом розвивати інтелектуальні дискусії в регіонах України.

За задумом організаторів, залучення молодих людей з різних куточків України має спрацювати як освітній проект і водночас як мобілізаційний захід для інтелектуального потенціалу країни.

Цікава ідея проведення серії регіональних форумів знайшла підтримку серед міжнародних партнерів України. Зокрема, Посольство Канади в Україні надало грант на проведення таких заходів.

Для участі у регіональному форумі було проведено конкурс, за результатами якого відібрано 100 переможців із західних областей України.

Участь у форумі вже підтвердили поважні експерти з Грузії, Канади, Польщі, США, України, Франції.

Подія транслюватиметься на сторінках соцмереж та на YouTube каналі Open Ukraine.

«Тільки освічені люди вільні», – казав древньогрецький філософ Епіктет, звільнений з неволі раб, який добре знав ціну свободи і ціну знань.

Україна має бути готовою захищати свою свободу щодня.

Для цього ми будемо працювати разом.

Приєднуйся!

Програму можна завантажити тут – Програма (укр.) / Agenda (англ.)

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ:

Безпековий Форум молодих лідерів є унікальним дискусійним майданчиком для молоді з усіх регіонів України. Програма Регіональних Форумів включає обговорення актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України.

ПАРТНЕР ФОРУМУ:

Посольство Канади в Україні у рамках програми Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (КФМІ) підтримує малі, але високоефективні проєкти, що відповідають пріоритетним напрямкам міжнародної допомоги уряду Канади. Програма спрямована на підтримку ініціатив, розроблених переважно місцевими партнерами.

КФМІ також покликаний підтримувати позитивні двосторонні відносини між Канадою та країнами-реципієнтами та їх громадянським суспільством шляхом поглиблення контактів та підтримки місцевих ініціатив.