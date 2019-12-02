У Києві нагородять переможців всеукраїнського конкурсу журналістських робіт про децентралізацію

3 грудня о 10:00 у Міністерстві розвитку громад та територій України пройде щорічна церемонія нагородження авторів журналістських робіт, які перемогли у Всеукраїнському конкурсі журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» у 2019 році, повідомляє портал "Децентралізація".

Конкурс започаткований у 2016 році як спільна ініціатива Ради Європи та Мінрегіону. З 2017 року головним організатором Конкурсу є Міністерство.

У 2019 році конкурс проводиться за сприяння:

Мета конкурсу - підвищити поінформованість та обізнаність населення України про реформу місцевого самоврядування та процеси децентралізації.

Номінації конкурсу: онлайн-публікація, стаття у друкованому ЗМІ, радіоматеріал, відеоматеріал.

Учасники конкурсу: представники регіональних ЗМІ.

Винагороди фіналістів конкурсу:

дипломи Міністерства розвитку громад та територій України

грошові призи від Ради Європи (від 10 до 20 тис. грн)

візит переможців на міжнародний захід (про візит переможців конкурсу-2018 можна дізнатись тут).

Цього року для переможців конкурсу журналістських робіт 2018 та 2019 років також відбудеться семінар «Децентралізація. Інформація. Стандарти». Журналістів ознайомлять з пріоритетами, завданнями та викликами розвитку місцевого самоврядування представники Міністерства, експерти та керівники органів місцевого самоврядування.

Також учасники заходу пройдуть тренінг-практикум від фахівців Ради Європи з журналістської тематики, де розглянуть питання журналістики рішень, стандартів журналістики, інструментарію перевірки фактів та отримають поради щодо особливостей висвітлення виборчого процесу, зокрема на місцевому рівні.

Фото: decentralization.gov.ua