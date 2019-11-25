Субсидії, енергонезалежність, економія грошей. Що думають українці про енергоефективність?

Дві третини українців вважають, що субсидії не допоможуть їм впоратися з новими тарифами. А кожному третьому бракує інформації щодо технологій енергозбереження. Такими є лише деякі з результатів соціологічного дослідження “Думки і погляди населення України щодо енергоефективності”, презентація якого відбудеться 26 листопада о 9:00.

Серед інших питань, досліджених в опитуванні, також такі:

- Чи готові українці зберігати енергію вдома?

- Чи вже почали впроваджувати заходи з енергоефективності?

- Як населення ставиться до субсидій та у скільки оцінює свої витрати на житлово-комунальні послуги?

- Хто на думку українців має бути відповідальним за впровадження енергоефективних заходів у їхніх будинках?

Де: Inveria Flow, вул. Володимирська, 49А, зал Inspace

Коли: 26 листопада 2019 р. (вівторок), 9:00 - 12:00

Подія у FB: facebook.com/events/3264812953591309/

Реєстрація для ЗМІ >>> http://bit.ly/35mNtwG

Таймлайн події:

9:00 - 9:30 - Реєстрація та вітальна кава

9:30 - 10:30 - Презентація результатів дослідження

10:30 - 11:00 - Запитання - відповіді

11:00 - 12:00 - Кава-брейк, спілкування з експертами

Спікери:

Марія Коваль-Гончар, координаторка проектів, Представництво Фонду Еберта в Україні.

Тетяна Астахова, експертка, координаторка проектів, Екодія

Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології

Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації “Енергоефективні міста України”

Олексій Рябчин, заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України (чекаємо на підтвердження)

З усіма результатами дослідження можна буде ознайомитися в резюме, яке ви отримаєте на презентації.

Дослідження проведене Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Центру екологічних ініціатив “Екодія”.

Контакти для медіа: Валентин Пугачов, Екодія, 066 545 14 88