«Національний експертно-будівельний альянс України організує співпрацю з ОТГ для розвитку», – Віктор Лещинський

21 листопада 2019, Київ

«Сьогодні об’єднані територіальні громади, які отримали великі ресурси внаслідок децентралізації, стали повноцінними гравцями на ринку, в тому числі – замовлень на будівельному ринку. Важливо об’єднати замовника та виконавця. Ми створюємо таку прозору платформу для обміну досвідом і взаємодопомоги», – заявив Віктор Лещинський, голова Національного експертно-будівельного альянсу України.

Сьогодні у Києві під час круглого столу «Будівельна галузь: RESET або Хто візьме на себе відповідальність за перезавантаження будівельної галузі?» свої пропозиції щодо спільної діяльност висловили представники понад 10 регіонів України. Всі вони – з різних секторів будівельної галузі. Але нові реалії, коли об’єднані територіальні громади стають потужними замовниками та потребують якісних проектів, нових технологій у виконанні – очевидні всім.

Павло Михайліді, котрий очолює Громадську раду при Міністерстві розвитку громад та територій, відзначив: «Професійне співтовариство має задати тон у діалозі з державною владою. Адже саме реальні виробники знають потреби ринку. Це зробить реформи швидкими і населення побачить їх у реальному житті».

«Втіленням загальносвітового тренду» назвала ініціативу Національного експертно-будівельного альянсу України створити прозору платформу для спілкування, обміну можливостями у будівництві Ольга Рутковська, дійсний член ІКОМОС. Вона зауважила: «Поява експертно-будівельного альянсу – яскрава подія, бо йдеться про пропаганду компетенцій. У альянсі зібрались високодосвідчені професіонали та експерти найвищого гатунку. Сьогодні це важливо для відстоювання історичної спадщини, бо навіть одну пам’ятку врятувати – потрібно багато сил і фахівців. А тут такі є».