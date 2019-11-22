Пряма трансляція 27 листопада о 19:45: Лекція Фельвіна Сарра на тему: "Як ми можемо реалізувати цілісну концепцію процвітання для багатьох, а не для кількох?"

Розмова про переломні моменти 04 Фонду ERSTE, який відзначає 200-річчя концепції ощадного банку в Австрії

У середу, 27 листопада, Фельвін Сарр (професор економіки Університету Гастона Бергера в Сен-Луї / Сенегал) презентує "Розмову про переломні моменти 04:СМІЛИВІСТЬ" в театрі Одеон. У своїй книзі "АФРОТОПІЯ" Сарр цілісно розглядає взаємодію між економікою та суспільством та культурними основами економічних рішень.

Захід відбудеться англійською та французькою мовами (з одночасним перекладом на англійську мову). Пряма трансляція буде доступна на веб-сайті https://erstestiftung.streaming.at/20191127 та триватиме з 19:45 до приблизно 21:45.

Програма:

Вітальне слово Боріса Марте, заступника голови правління Фонду ERSTE

"Розмова про переломні моменти 04: СМІЛИВІСТЬ"

Фельвін Сарр: "Як ми можемо реалізувати цілісну концепцію процвітання для багатьох, а не для кількох?"

Дискусія з:

Крістофом Бадельтом (Christoph Badelt), директором Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO) у Відні

(Christoph Badelt), директором Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO) у Відні Ніколаусом Гріллером (Nikolaus Griller), головою комітету акціонерів компанії Gebauer & Griller Kabelwerke, віце-президентом Мережі молодих підприємців (JI) Федерації промисловості Австрії (IV) у Відні

(Nikolaus Griller), головою комітету акціонерів компанії Gebauer & Griller Kabelwerke, віце-президентом Мережі молодих підприємців (JI) Федерації промисловості Австрії (IV) у Відні Сергіу Манеєм (Sergiu Manea) , головним виконавчим директором банку Banca Comercială Română (BCR) у Бухаресті

(Sergiu Manea) головним виконавчим директором банку Banca Comercială Română (BCR) у Бухаресті Шаліні Рандерія (Shalini Randeria),ректором Інституту гуманітарних досліджень (IWM) у Відні

(Shalini Randeria),ректором Інституту гуманітарних досліджень (IWM) у Відні Фельвіном Сарром (Felwine Sarr),професором економіки Університету Гастона Бергера в Сен-Луї / Сенегал

(Felwine Sarr),професором економіки Університету Гастона Бергера в Сен-Луї / Сенегал Зігрід Штагл (Sigrid Stagl),керівником Інституту екологічної економіки Віденського економічного університету

(Sigrid Stagl),керівником Інституту екологічної економіки Віденського економічного університету Іваном Вейводою (Ivan Vejvoda) (голова), постійним науковим співробітником Інституту гуманітарних досліджень (IWM) у Відні

Серія заходів"Розмови про передомні моменти"(Tipping Point Talks) - це внесок Фонду ERSTE в 2019 році до 200-річчя створення ощадного банку в Австрії. До цього часу відбулися три заходи - з Френсісом Фукуямою (березень), Тімоті Снайдером (травень) та Маріеттою Шааке (вересень). Куратором "Розмов про переломні моменти"виступає Верена Рінглер.

Розмова про переломні моменти 04відбувається у співпраці з überMorgen - Der Gesellschaftspolitische Diskurs, спільним проектом Федерації промисловості Австрії, Червоного Хреста та Фонду ERSTE. www.übermorgen.at

Про Фонд ERSTE:

Фонд ERSTE є головним акціонером Erste Group, забезпечує незалежне майбутнє одного з найбільших постачальників фінансових послуг у Центральній, Східній та Південно-Східній Європі. Будучи фондом приватного ощадного банку в Австрії, Фонд ERSTE прагне до просування загального блага, інвестуючи частину своїх дивідендів у регіон, на якому зосереджена діяльність Erste Group. Його метою є зміцнення громадянського суспільства, підтримка соціально незахищених груп і спонсорування сучасного мистецтва в Європі.

www.erstestiftung.org

Контактна інформація:

Tipping Point Talks, відділ комунікацій:

Томас Гойзер,

+43 664 2410268,

thomas@goiser.at

Фонд ERSTE, відділ комунікацій:

Марібель Кьонігер,

+43 664 8385341,

press@erstestiftung.org