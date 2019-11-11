Безперешкодний огляд без шкоди для вашої валізи

Замки TSA вже давно перестали бути нововведенням. Ця система захисту багажу стала нормою для Америки, Канади, Англії, Ізраїлю і багатьох розвинених країн Європи.

Що передувало появі замків TSA

Після терактів 11 вересня 2001 року Америка посилила заходи безпеки в аеропортах. Співробітникам митної служби дозволили оглядати будь-який підозрілий багаж. Але так як пасажири завжди намагаються убезпечити свою поклажу і вішають замки, транспортним компаніям доводилося просто зривати чи зламувати їх.

Щоб уникнути конфлікту Асоціація Транспортної Безпеки США (Transportation Security Administration — скорочено TSA) запропонувала налагодити співпрацю з виробниками валіз. Суть була в тому, щоб встановлювати на них спеціальні замки і системи захисту, які б давали безперешкодний доступ до багажу агентам служби безпеки. Сьогодні велика частина магазинів має в асортименті такі сертифіковані вироби. На сайті https://dorami.com.ua/moda/dorozhnyye-chemodany/ ви знайдете найрізноманітніші моделі валіз з TSA.

У чому унікальність таких замків, і чим вони відрізняються від інших

Механізми TSA можуть бути як навісні, так і вмонтовані. Ключ у них однаковий. Використання їх гарантує те, що ваш чемодан переживе ще не одну подорож, а не піде в сміттєвий бак на виході з аеропорту.

Кожен замок TSA має сертифікацію. Свій серійний номер для гарантії якості та перевірки справжності. Якщо раніше їх встановлювали тільки на дорогі брендові валізи, то сьогодні таку систему використовують більшість великих компаній.

Специфіка налаштування

Вбудовані замки розташовуються найчастіше на бічній панелі. У них є спеціальні виїмки, куди вставляються бігунки блискавки. Навісні можуть закриватися як кодовим замком, так і ключем.

Складність настройки такого замку полягає в тому, що кожен виробник ховає механізм TSA в різні «оболонки».

Суть налаштування системи TSA полягає в тому, щоб ввести код саме в той момент, поки затиснутий внутрішній механізм. І неважливо — кнопка там, отвір або невеликий важіль.

І на завершення — порада від експерта: якщо ви забули код, і ніяк не вдається згадати потрібну комбінацію, здайте валізу в майстерню. Якщо ж поряд немає такого фахівця або можливості, запасіться терпінням: вам знадобиться близько півтори години, щоб випробувати всі всілякі комбінації. Довго, але зате чемодан залишиться цілим.