Вінниця та Діжон можуть налагодити довгострокове партнерство. Ініціативу підтримують і у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції, з представниками якого зустрілася вінницька делегація.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

«Вінниця та Діжон можуть налагодити довгострокове партнерство. Ініціативу підтримують і у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції, з представниками якого зустрілася наша делегація. Зокрема, з Жан-Івом Азуме, який відповідає у відомстві за розвиток співпраці з країнами Східної Європи, домовились про поглиблення взаємовідносин з регіоном Бургундія-Франш-Конте, столицею якого є Діжон. Цей край відомий не лише з гастрономічного та туристичного боку, тут досить розвинута харчова промисловість, IT-сектор, застосовують сучасні методи управління міським господарством», - повідомив Моргунов.

Він висловив сподівання, що Вінницька міськрада знайде з новими партнерами інтерес у реалізації спільних проектів.

Загалом, вінницькі урядники перебували у Діжоні два дні. Зокрема, вони познайомилися з інноваціями, які там застосовуються у харчовому бізнесі.

«Про виробництво органічних продуктів у Вінниці говорили з керівництвом міжнародної компанії Vitagora. Ще одна ідея – розміщення агрокластеру на базі нашого муніципального технопарку «Кристал», над створенням якого зараз працюємо. Vitagora поєднує більше 500 підприємств, дослідницьких центрів, стартапів, а у 2015 року отримала європейську відзнаку «Золотий лейбл управління кластерами». Тож, партнерство може бути взаємовигідним», - написав міський голова Вінниці..

За його словами, інша компанія AgrOnov працює у сфері освіти, експериментальних досліджень та надає супровід інноваційним проектам в агропромисловому секторі. «Думаю, між Agronov та нашими університетами - аграрним та технічним - може скластися цікава співпраця», - зазначив Сергій Анатолійович.

Презентувавши Вінницю французьким партнерам, керівники обласного центру ознайомилися з концепцію «розумного міста» та проект OnDijon, за допомогою якого координують роботу міські служби – на кшталт вінницького Ситуаційного центру.

«Актуальним для нас був візит на станцію ультрафільтрації питної води та очисні споруди, враховуючи проблематику з «Вінницяоблводоканалом». Діжон - друге після Рима місто в Європі, яке налагодило систему водопостачання ще у 1847 році. ККД мереж сягає 85%. Всі споживачі мають лічильники води. Тариф встановлюється по тендеру, який проводить муніципалітет. Очисна станція модернізована, і запаху не відчувається. Досвід Діжона буде дуже корисним для створення ефективного менеджменту на вінницькому облводоканалі та покращення якості послуг мешканцям, якщо обласна рада передасть його у комунальну власність міста», - сказав Моргунов.

Міський голова також розповів, що члени делегації оглянули у Діжоні альтернативну котельню.

«Нас цікавить досвід інших країн у сфері енергоефективності. Хоча Вінниця має власні напрацювання і свого часу стала першим містом Східної Європи, яке отримало Європейську енергетичну відзнаку», - зазначив він.