«Cимфонічний оркестр НФУ. Хімарі Йошімура (скрипка) Японія»

25 жовтня у Національній філармонії України разом із філармонійним оркестром під орудою Миколи Дядюри виступить маленька скрипалька Хімарі Йошімура (Японія).

У березні цього року Хімарі Йошімура, 7-річна японська скрипалька, виграла Гран-прі Міжнародного конкурсу молодих скрипалів Grumiaux-2019, що відбувся у Брюсселі (Бельгія). Під час свого дебюту в Києві вона виконає «Циганські наспіви» Пабло Сарасате та ось цей Скрипковий концерт Нікколо Паганіні:

Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України

Диригент – Микола Дядюра

Солістка – Хімарі Йошімура (скрипка) Японія

Програма:

Н. Паганіні – Концерт ре мажор для скрипки з оркестром,

В. А. Моцарт – Симфонія № 40 соль мінор, К. 550,

П. Сарасате – Циганські наспіви для скрипки з оркестром, тв.20

Р. Штраус – Сюїта з опери «Кавалер троянди»

Вартість квитків – 80-400 грн.

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