Cтарт Глобальної кампанії з просування Цейлонського чаю на українському ринку

Від імені Чайного бюро Шрі-Ланки запрошуємо Вас взяти участь у прес-конференції, яка відбудеться 23 жовтня 2019 р.у залі «Київ 1» готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1).

Початок – о 17.30.

В рамках прес-конференції буде анонсовано старт Глобальної кампанії з просування Цейлонського чаю на українському ринку.

У прес-конференції візьмуть участь:

• Пан Німа Міттраратне, Директор Чайного бюро Шрі-Ланки

• Пан Хасіта Де Елвіс, консультант Чайного бюро Шрі-Ланки з питань проведення Глобальної кампанії

• Пані Павітрі Пейріс, директор з просування, Чайне бюро Шрі-Ланки

• Пан Джаянта Карунаратне, голова Асоціації торговців чаєм Коломбо

• Пан Люсіллі Віджівардена, голова Чайного бюро Шрі-Ланки.

На заході буде детально висвітлено наступні теми:

важливість галузі для країни

особливості Глобальної кампанії з просування Цейлонського чаю на 12-ти цільових ринках

специфіка кампанії на українському ринку (взаємодія з партнерами, бюджети, інструменти).

Після прес-конференції на гостей чекає урочиста гала-вечеря.

Кількість місць обмежена, тому просимо підтвердити Вашу присутність не пізніше 17.00 22 жовтня:

Контактна особа: Назар Кушнірчук, +38 (067) 525-97-46, nazar.k@actionprgroup.com

Початок реєстрації для учасників заходу о 17.00.

Програма заходу

17.00 - 17.30 Збір гостей та реєстрація

17.30 - 18.30 Прес-конференція

18.15 - 18.30 Сесія запитань та відповідей

18.30 - 19.00 Час для спілкування, музика, напої у welcome-зоні

19.00 - 21.00 Гала-вечеря (банкетний зал «Кристал»).

Довідкова інформація

Історія Цейлонського чаю налічує понад 150 років.

Півтора століття кропіткої роботи над цим унікальним продуктом зробили Шрі-Ланку відомим на весь світ островом, звідки у більш як 140 країн надходить чай бездоганної якості.

Цейлонський чай - преміальний продукт, який завжди цінувався за неповторний смак і аромат. Особливий рельєф, висота і вологість плантацій, ранкова роса і ласкаве денне сонце, тропічні ліси та мусони – усе це створює особливі кліматичні умови для вирощування та виробництва вишуканого чаю.

Щорічний дохід Шрі-Ланки від виробництва чаю сягає 1,5 мільярди доларів США, що становить близько 2,5% ВВП і 65% прибутку сільськогосподарського сектору країни, в якому зайняті 10% населення.

10 років тому Чайне бюро Шрі-Ланки і місцеві виробники об'єдналися задля збереження якості Цейлонського чаю на належному рівні, а також просування продукту на світових ринках.

Найближчим часом уряд Шрі-Ланки ініціює Глобальну кампанію по просуванню Цейлонського чаю як національного бренду. Очікується, що до 2021 року нею будуть охоплені 12 основних ринків, включаючи Росію, Україну, Японію, Китай, США, Австралію, Туреччину, Саудівську Аравію, Велику Британію, Німеччину, Чилі та Іран. Планується реалізувати маркетингові та комунікаційні програми як для B2B аудиторії, так і для кінцевого споживача продукту.