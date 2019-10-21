Вінницька ОДА шукає інвесторів для будівництва транскордонного мосту «Ямпіль – Косеуць»

Міст «Ямпіль-Косеуць» дасть новий імпульс розвитку прикордонних населених пунктів та посилить транскордонне співробітництво України і Молдови.

Голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський днями побував на митному посту «Ямпіль» в міжнародному пункті пропуску «Ямпіль – Косеуць», де ознайомився з роботою паромної переправи, яка з`єднує м.Ямпіль з молдовським селом Косеуць.

Про актуалізацію питання будівництва мосту через річку Дністер до Молдови у районі Ямпіль-Косеуць як найкоротшого шляху з Прибалтики до Балкан, він повідомив у спілкуванні з пресою.

«Наша головна прерогатива – економічна доцільність. Розбудова прикордонно-дорожньої інфраструктури на українсько-молдовському державному кордоні з будівництвом мостового переходу через р. Дністер дасть новий імпульс для розвитку прикордонних населених пунктів. Даний інвестиційний проєкт є особливо важливим для розширення транскордонного співробітництва обох країн», – наголосив Владислав Скальський. На його думку, окрім економічних чинників на користь зведення транскордонного мосту, який пожвавить розвиток регіону та транскордонне співробітництво, йдеться ще й про питання національної безпеки.

Будівництво мосту сполученням «Ямпіль – Косеуць» та функціонування його в форматі концесії керівник області назвав наразі найактуальнішим проєктом в контексті транскордонного співробітництва.

Голова облдержадміністрації повідомив, що перспективи нового транспортного коридору через Вінниччину розглянуть на найвищому рівні. За словами посадовця, Вінниччина невдовзі презентуватиме даний проект на Інвестиційному форумі, який відбудеться 29 жовтня в м. Маріуполь за участю перших осіб держави. Мета проєкту – покращення транспортного сполучення на кордоні з Молдовою для сприяння прискореного соціально-економічного розвитку як регіону, так і держави в цілому, а відтак, і сприяння збільшенню обсягів міжнародної торгівлі з Республікою Молдова та країнами ЄС.

В рамках проєкту буде збудовано міст через р. Дністер та автомобільний пункт пропуску. Безпосередньо будівництво мостової споруди, за попередніми підрахунками, коштуватиме 25 млн доларів. Загальна розрахункова вартість інвестиційного проєкту складає 1,3 млрд. грн. Вона необхідна для облаштування об’єктів дорожньої інфраструктури обох держав з метою належного функціонування мостового переходу «Косеуць-Ямпіль». Міст матиме протяжність 362 м з будівництвом підходів до автомобільної дороги Т-02-02 «Могилів-Подільський – Ямпіль – Крижопіль – Бершадь – Умань» протяжністю 1,6 км за параметрами ІІ технічної категорії та до дороги М-2 «Кишинів – Сороки» на території Республіки Молдова довжиною 5 км.

Основна реалізація проєкту запланована на 2021-2023 роки. Це, зокрема, будівництво мостового переходу, контрольно-пропускного пункту, будівництво підходів до автомобільних доріг після завершення етапу розробки необхідних технічних документів та підписання Угоди між КМУ та Урядом Республіки Молдова.

Техніко-економічне обгрунтування будівництва мосту через р. Дністер поблизу прикордонних Ямполя (Україна) та Косеуць (Молдова) виконане на замовлення Ямпільської райдержадміністрації. Згідно техніко-економічного обґрунтування, на четвертий рік міст стає окупним.

«За попередніми підрахунками, окупність даного проєкту складає близько чотирьох років, а, відповідно до європейських стандартів, успішним вважається той проєкт, окупність якого менша п’ятнадцяти років. Відтак, міст може стати важливою ланкою міжнародного автомобільного транспортного коридору від столиць прибалтійських країн до півдня і сходу Європи, а також забезпечити найкоротше сполучення між Києвом та Кишиневом. Наразі ж через Дністер існує тільки паромне сполучення, яке давно не відповідає потребам. Пропускна спроможність переправи незначна, однак попит існує доволі великий. Сьогодні понад шість десятків автомобілів та близько тисячу пішоходів перетинає пункт пропуску «Ямпіль» щоденно», – підсумував голова облдержадміністрації.