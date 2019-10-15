Медицина в громадах: що є, чого не вистачає і до чого не готові ОТГ

Аналітичний центр Асоціації об’єднаних територіальних громад провів опитування, у якому взяло участь 169 громад, щодо організації надання медичних послуг в ОТГ.

Його результати свідчать, що ОТГ відповідально поставились до виконання делегованих повноважень у сфері охорони здоров’я. Дві третини опитаних громад взяли та більш ніж половина планують взяти у комунальну власність заклади первинного рівня медицини. Більшість громад виділяють кошти з місцевого бюджету на їхній ремонт та утримання.

Натомість, лише 8% опитаних ОТГ мають на своїй території заклади охорони здоров’я вторинного рівня. З 14 громад це – дві міські, три сільські та дев’ять селищних.

Міжмуніципальне співробітництво нині не стало дієвим механізмом підтримки мережі охорони здоров’я ОТГ. З-поміж опитаних громад близько 20% стали учасниками договору про міжмуніципальне співробітництво зі створення та/або спільного фінансування (утримання) закладу охорони здоров’я.

42% ОТГ мають та ще 18% планують запровадити підрозділи або посадових осіб, відповідальних за напрям охорони здоров’я у громаді.

Переважна більшість опитаних ОТГ не готові утримувати заклади охорони здоров’я вторинного рівня.

Причинами відмови називають відсутність відповідного зобов’язання, незавершеність процесу децентралізації, відсутність важелів впливу на якість надання медичних послуг ЦРЛ. Більшість ОТГ мають фінансові труднощі з утриманням закладів охорони здоров’я вторинного рівня, оскільки це не належить до власних повноважень ОТГ. При передачі їх на фінансування в ОТГ не передбачаються ресурси на їхнє утримання в повному обсязі, часто вони територіально віддалені від новоутворених громад.

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