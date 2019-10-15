УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) постановляю:
1. Призначити державні стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту:
1) довічні для осіб, які досягли сімдесятирічного віку:
БАРДУСОВУ Анатолію Івановичу - 1945 року народження, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, почесному працівнику фізичної культури і спорту України
БЕНЬЯМІНОВУ Герману Федоровичу - 1940 року народження, майстру спорту СРСР, заслуженому тренеру України з тенісу, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, почесному працівнику фізичної культури і спорту України;
2) дворічну:
МУДРІЄВСЬКОМУ Миколі Станіславовичу - 1943 року народження, майстру спорту СРСР, заслуженому тренеру УРСР з мотоциклетного спорту.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 вересня 2019 року
№716/2019