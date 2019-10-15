УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення державних стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256) постановляю:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту:

1) довічні для осіб, які досягли сімдесятирічного віку:

БАРДУСОВУ Анатолію Івановичу - 1945 року народження, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, почесному працівнику фізичної культури і спорту України

БЕНЬЯМІНОВУ Герману Федоровичу - 1940 року народження, майстру спорту СРСР, заслуженому тренеру України з тенісу, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, почесному працівнику фізичної культури і спорту України;

2) дворічну:

МУДРІЄВСЬКОМУ Миколі Станіславовичу - 1943 року народження, майстру спорту СРСР, заслуженому тренеру УРСР з мотоциклетного спорту.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

28 вересня 2019 року

№716/2019