ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (додається).

2. Доручити Голові Верховної Ради України забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ

м. Київ

11 вересня 2019 року

№ 66-IX

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ЗАЯВА

Верховної Ради України

щодо невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі

Підтверджуючи відданість ідеалам та принципам демократії, верховенства права та поваги і захисту прав людини, що є спільним надбанням людства,

заявляючи про свою повагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об’єднаних Націй, Загальної декларації прав людини (1948 року), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року), Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (1966 року), Конвенції про захист цивільного населення під час війни (1949 року), Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінський заключний акт 1975 року), Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум 1994 року), Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" № 68/262 від 27 березня 2014 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН "Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" № 71/205 від 19 грудня 2016 року, "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" № 72/190 від 19 грудня 2017 року та № 73/263 від 22 грудня 2018 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частини Чорного і Азовського морів" № 73/194 від 17 грудня 2018 року та інших міжнародно-правових актів,

вкотре нагадуючи про триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України, окупацію частин території України - Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та окремих районів Донецької і Луганської областей, а також про те, що починаючи з 2014 року, Російська Федерація: незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свої суверенні права морської держави в акваторіях Чорного та Азовського морів і Керченської протоки; задля власних потреб експлуатує ресурси України; узурпувала права України регулювати власні морські території; зухвало порушуючи міжнародне право, протиправно використовує енергетичні та біологічні ресурси, які належать Україні та її народу,

вкотре наголошуючи, що Російська Федерація продовжує здійснювати мілітаризацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, політику етноциду кримських татар та етнічних українців в Автономній Республіці Крим, включаючи дискримінаційні переслідування українців, кримських татар та представників інших національних меншин і корінних народів, а також незаконно утримує українських громадян у в’язницях,

вкотре звертаючи увагу на грубі порушення Російською Федерацією основних принципів і загальновизнаних норм міжнародного права, насамперед поваги до суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, що закріплені у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінському заключному акті 1975 року), у Статуті Ради Європи, Меморандумі про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештському меморандумі 1994 року) та в низці інших двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами та учасниками яких є Україна та Російська Федерація,

відзначаючи зухвале невиконання Російською Федерацією наказу Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року у справі "Україна проти Російської Федерації", зокрема щодо скасування заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу,

вважаючи, що незаконне проведення так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі 8 вересня 2019 року стало порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права,

заявляючи свій рішучий протест у зв’язку з черговим порушенням міжнародного права з боку Російської Федерації - проведенням незаконного та, з позиції юридичних наслідків, нікчемного голосування на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі,

Верховна Рада України:

висловлює вдячність іноземним державам, які вже заявили про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі;

звертається до членів парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій, які цього ще не зробили, дати принципову оцінку незаконним діям Російської Федерації з організації і проведення так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, утриматися від комунікації з незаконними інституціями російської окупаційної адміністрації та її представниками на національному і на регіональному рівнях, а також посилити зусилля з метою припинення окупації Криму;

закликає членів Парламентської асамблеї Ради Європи під час чергової жовтневої сесії ПАРЄ 2019 року засудити проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та під час січневої сесії ПАРЄ 2020 року утриматися від підтримки повноважень членів парламентської делегації Російської Федерації, які були обрані голосами мешканців тимчасово окупованих територій України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі в ході незаконних виборів та перебувають під санкціями Європейського Союзу;

закликає демократичні країни світу до продовження та посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, у тому числі у вигляді обмежувальних заходів, пов’язаних із тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.