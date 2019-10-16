У Києві пройде конференція «Зелена інфраструктура для громад»
21 жовтня 2019 року у Києві Програма «U-LEAD з Європою» проведе конференцію «Зелена інфраструктура для громад».
Захід відбудеться за участі представників Міністерства розвитку громад та територій України, Посольства Федеративної Республіки Німеччина, Представництва ЄС в Україні, GIZ Бюро в Україні та Програми “U-LEAD з Європою”, Міністерства інфраструктури України, а також Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Мета конференції:
- стати платформою для тематичних обговорень за результатами ініціатив, реалізованих за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”;
- розширити можливості та зосередити увагу на засвоєних уроках та досягненнях ОТГ за підтримки Програми, позиціонуючи їх як центральну фігуру дискусії;
- сприяти розширенню можливостей і приверненню уваги до засвоєних уроків і досягнень ОТГ;
- надати новий поштовх та натхнення для представників ОТГ у розвитку потенціалу своїх територій та підвищення рівня обізнаності та культури мешканців, активне їх залучення до участі у нових проєктах на рівні громади
- представити приклади ефективних рішень для створення комфортних умов для проживання та ін. шляхом залучення до дискусії різних рівнів управління
- обмінятися ідеями для подальшого поширення.
Реєстрація на захід вже завершена.
Усі охочі можуть слідкувати за прямою трансляцією паралельних сесій заходу на порталі «Децентралізація».
Попередня програма конференції – за посиланням.
Місце проведення заходу: Київ, НСК «Олімпійський».
Для акредитації ЗМІ надіслати листа до 19 жовтня на поштову скриньку PR-групи Програми: pr@u-lead.org.ua
Конференцію організувала Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Програма співпрацює з Міністерством розвитку громад та територій України заради формування багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.
Спільно з Програмою «U-LEAD з Європою» конференцію організували проєкт GIZ «Покращення якості послуг в сфері управління відходами в ОТГ», проєкт GIZ зі сталої мобільності, проєкт GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ», Школа CANactions та Центр розвитку інновацій.
Фото: decentralization.gov.ua