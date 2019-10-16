У Києві пройде конференція «Зелена інфраструктура для громад»

21 жовтня 2019 року у Києві Програма «U-LEAD з Європою» проведе конференцію «Зелена інфраструктура для громад».

Захід відбудеться за участі представників Міністерства розвитку громад та територій України, Посольства Федеративної Республіки Німеччина, Представництва ЄС в Україні, GIZ Бюро в Україні та Програми “U-LEAD з Європою”, Міністерства інфраструктури України, а також Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Мета конференції:

стати платформою для тематичних обговорень за результатами ініціатив, реалізованих за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”;

розширити можливості та зосередити увагу на засвоєних уроках та досягненнях ОТГ за підтримки Програми, позиціонуючи їх як центральну фігуру дискусії;

сприяти розширенню можливостей і приверненню уваги до засвоєних уроків і досягнень ОТГ;

надати новий поштовх та натхнення для представників ОТГ у розвитку потенціалу своїх територій та підвищення рівня обізнаності та культури мешканців, активне їх залучення до участі у нових проєктах на рівні громади

представити приклади ефективних рішень для створення комфортних умов для проживання та ін. шляхом залучення до дискусії різних рівнів управління

обмінятися ідеями для подальшого поширення.

Реєстрація на захід вже завершена.

Усі охочі можуть слідкувати за прямою трансляцією паралельних сесій заходу на порталі «Децентралізація».

Попередня програма конференції – за посиланням.

Місце проведення заходу: Київ, НСК «Олімпійський».

Для акредитації ЗМІ надіслати листа до 19 жовтня на поштову скриньку PR-групи Програми: pr@u-lead.org.ua

Конференцію організувала Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Програма співпрацює з Міністерством розвитку громад та територій України заради формування багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Спільно з Програмою «U-LEAD з Європою» конференцію організували проєкт GIZ «Покращення якості послуг в сфері управління відходами в ОТГ», проєкт GIZ зі сталої мобільності, проєкт GIZ «Енергоефективність у громадах ІІ», Школа CANactions та Центр розвитку інновацій.

Фото: decentralization.gov.ua